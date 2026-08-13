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Domy na sprzedaż w Plagiari, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Plagiari, Grecja
Dom 6 pokojów
Plagiari, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Kod własności: HPS5207 - Dom SPRZEDAŻY w Mikra Trilopo za 800.000 €. To 470 m kw. Dom składa…
$920,682
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