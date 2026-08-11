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Domy na sprzedaż w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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Panorama Municipal Unit
20
Pylaia Municipal Unit
10
Chortiatis Municipal Unit
3
33 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 380 m²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 332 m²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 105 m kw. na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 192 m²
Property Code: HPS4493 - House FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 580.000 . This…
$667,495
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Szeregowiec w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż: przestronna rezydencja typu maisonette o powierzchni 300 m², rozłożona na czter…
$754,786
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 479 m²
Property Code: HPS4686 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
$1,55M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 295 m²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21M
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 331 m²
Property Code: HPS5012 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 331.00 sq. …
$1,09M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38M
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Dom 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Kod własności: HPS129 - Dom dla SPRZEDAŻY w Panorama Synoikismos Nomou 751 za €750.000. Ten …
$863,139
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
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Dom 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Kod własności: HPS4428 - Dom dla SPRZEDAŻY w Centrum Panorama za €1.100.000. Ten 440.00 m kw…
$1,28M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 295 m²
Property Code: HPS5475 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.150.000 . This 295 sq. m.…
$1,32M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 470 m²
Kod własności: HPS5699 - Villa FOR SPRZEDAŻ w Centrum Panorama za €1.200.000. Willa składa s…
$1,38M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Property Code: HPS5471 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 790.000 . This 252 sq. m. …
$909,174
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Exochi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Exochi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Na sprzeda? pod budowê 3pi? trowy dom 238 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 mag…
$171,203
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 040 m²
Kod własności: HPS176 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos za €2.950.000…
$3,80M
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Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Ta imponująca rezydencja typu maisonette o powierzchni 250 m², położona w zielonej i prestiż…
$682,865
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Property Code: HPS5300 - Villa FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 1.750.000 .…
$2,01M
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Dom 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 445 m²
Kod własności: HPS2747 - Dom dla SPRZEDAŻY w Chortiatis Center za €1.180.000. Ten 445 m kw. …
$1,36M
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 332 m²
Property Code: HPS4688 - House FOR SALE in Pylea Epektasi for € 950.000 . This 332.00 sq. m…
$1,09M
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 479 m²
Property Code: HPS4685 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
$1,55M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 375 m²
Property Code: HPS5396 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.350.000 . This 375 sq. m.…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 1 pokój w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 60 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z jednej sypialni, sa…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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