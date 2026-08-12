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Domy na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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Ormylia
14
Galatista
5
125 obiektów total found
Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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Dom 2 pokoi w Gerakini, Grecja
Dom 2 pokoi
Gerakini, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Kompleks maizonettes i apartamentów znajduje się w miejscowości Gerakini zaledwie 250 metrów…
$196,192
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Dom 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy dom położony jest 600 metrów od piaszczystej plaży w Kalyves. Istnieje prywatny ogród 3…
$201,962
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Dom 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Maizonette znajduje się w Kalyves 1200 metrów od piaszczystej plaży. Maizonette znajduje się…
$213,605
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: 130 m2 Maisonette in Sithonia, Chankidiki - Oszałamiające Morze & Góry Widoki …
$377,827
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Grekodom Development
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Dom 6 pokojów w Polygyros Municipality, Grecja
Dom 6 pokojów
Polygyros Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Property Code: HPS2979 - House FOR SALE in Ormilia Vatopedi for € 500.000 . This 220 sq. m.…
$575,426
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Willa w Gerakini, Grecja
Willa
Gerakini, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 87 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$312,888
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/-1
Położony w pięknym regionie Halkidiki, Grecja, ten odnowiony maisonette oferuje niesamowity …
$427,628
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 1 pokój w Olynthos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 50 m kw. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$230,238
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Galatista, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 159 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 159 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednego magazynu…
$218,431
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Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Willa 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Odkryj ten uroczy maisonette w Halkidiki, Grecja, w dobrym stanie z niesamowitymi widokiem n…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż maizonette 115 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki. Maisonette ma 4 poziom…
$566,740
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 72 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$272,744
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Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Willa 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Położony w Halkidiki, Grecja, to w budowie maisonette oferuje doskonałą okazję dla tych, któ…
$263,132
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Halkidiki Properties
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Dom 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Maizonette znajduje się w kompleksie zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży w Kalyves. Ma…
$242,471
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Willa 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Willa 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przedstawiamy oszałamiającą maizonette w pięknej okolicy Halkidiki w Grecji. Ciesz się niesa…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Galatista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 125 m kw. w Chalkidiki. Pierwsze piętro składa si…
$172,106
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Kompleks maizonettes znajduje się w miejscowości Kalyves 550 metrów od plaży. Kompleks jest …
$257,357
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Willa 2 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 2 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie tego wykwintnego, odosobnionego domu w malowniczym regionie Halkidiki w Grecj…
$187,952
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Polygyros Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest dwupiętrowy dom wypoczynkowy o powierzchni 115 m² z niezależnym mieszkaniem…
$488,583
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż maizonette 78 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy…
$531,319
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Grekodom Development
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Szeregowiec 4 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Polygyros, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 285 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 285 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypia…
$767,461
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Na sprzedaż - Single- Storey Dom 65 m2 w Sitonii, Halkidiki Ten dom prefabrykowany (pierwotn…
$377,827
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący
Polygyros, Grecja
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Agencja
Аталанта
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Dom 5 pokojów w Gerakini, Grecja
Dom 5 pokojów
Gerakini, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Dom znajduje się w miejscowości Gerakini 200 metrów do wielkiej plaży. Dom znajduje się na d…
$536,642
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Dom 3 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Dom 3 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Dom znajduje się na przedmieściach wsi Metamorfosi 1000 metrów od piaszczystej plaży. Istnie…
$334,841
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? maizonette 180 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$212,528
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Dom wolnostojący 1 pokój w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Polygyros, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 139 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 139 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednego magazyn…
$218,431
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Polygyros Municipality.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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