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Domy na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

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Sithonia Municipal Unit
188
Nikiti
75
Neos Marmaras
25
Toroni Municipal Unit
14
202 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
UP UP
Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż rozbita obudowa, 3-piętrowa willa o powierzchni 260 m2 na Półwyspie Sitońskim, w…
$1,27M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Toroni, Grecja
Willa
Toroni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący 5 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Pół…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż willa o powierzchni 198 m² w Nikiti, na półwyspie Sithonia (Chalkidiki). Willa …
$633,183
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Willa w Neos Marmaras, Grecja
Willa
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Kod własności: HPS5809 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras za 2,300.000 €. Ta 270.00 …
$2,65M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Dom znajduje się w popularnej miejscowości Nikiti 650 metrów od plaży. Dom zbudowany jest na…
$601,588
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Willa 4 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Willa 4 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Zaakceptuj luksus mieszkający w nowo wybudowanym domu w Halkidiki w Grecji. Ciesz się oszała…
$626,505
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro -2/-2
Położony w zapierającym dech w piersiach regionie Halkidiki, ta piękna Maisonette oferuje wy…
$318,948
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Agencja
Halkidiki Properties
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż przytulny dom szeregowy o łącznej powierzchni 104 m², położony w malowniczej mie…
$250,149
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halki…
$968,235
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Agencja
Halkidiki Properties
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Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) o powierzchni 100 m², położony w malownicz…
$405,279
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 145 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z salonu z k…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 94 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Part…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzeda? willi w budowie, w najbardziej malowniczej miejscowości Sitonia. Obiekt ma powie…
$4,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Dom 3 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Domy znajdują się w kompleksie w miejscowości Neos Marmaras 450 metrów od plaży. Istnieją 2 …
$289,225
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Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Kompleks znajduje się w popularnej miejscowości Nikiti w swojej części z najlepszą piaszczys…
$323,932
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Przedstawiamy uroczą Maisonette w dobrym stanie, znajduje się w Sithonia, Halkidiki. Obiekt …
$398,685
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Toroni, Grecja
Willa 2 pokoi
Toroni, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Unikalna maisonette Przed morzem, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidik…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Dom 6 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Dom 6 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Property Code: HPS1181 - House FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 850.000 . This 300 …
$978,225
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Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Wille znajdują się w popularnej miejscowości turystycznej Nikiti 350 metrów od plaży i w odl…
$775,123
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Unikalny dom jednoosobowy Przed morzem, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halkidi…
$2,28M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Sarti, Grecja
Willa
Sarti, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 175 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z 2 sypial…
$1,16M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Ten dom w pięknej okolicy Halkidiki, Grecja, jest w dobrym stanie i zaledwie 10 minut spacer…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Dom 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Kod nieruchomości: HPS3072 - Dom na sprzedaż w Sithonia Tripotamos dla € 1.500.000. To 145 m…
$1,90M
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Dom wolnostojący w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 500 m2 w Sitonii, Chalkidiki. Obiekt dysponuje basen…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 45 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Dom składa się z jednej sypialn…
$1,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o łącznej powierzchni 75 m², położone na drugim i trzeci…
$266,202
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Dom 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż umeblowany, dwupoziomowy dom wolnostojący o łącznej powierzchni 100 m², idealny …
$249,942
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Dom 3 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Dom 3 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Maisonette znajduje się w miejscowości Neos Marmaras 500 metrów do plaży Paradisos i 400 met…
$381,724
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Typy nieruchomości w Municipality of Sithonia.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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