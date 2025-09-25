Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Municipality of Thessaloniki, Grecja

Willa w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż: Dom 105 m2 - Górne Miasto (Ano Poli), Saloniki W samym sercu malowniczej dzieln…
$293,112

Willa w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 105 metrów kwadratowych w Salonikach. Pierwsze p…
$431,146

Willa w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Salonikach. Okna wychod…
$297,142

AdriastarAdriastar
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 127 m kw. w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. 5 pi…
$462,324

Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Piętro 2/8
Na sprzeda? powierzchni 149 m kw. w Salonikach w budowie. Dom znajduje się na 2 poziomach. T…
$815,683

Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż stare budownictwo Trzypiętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Salon…
$711,238

Estate Service 24Estate Service 24
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
DLA SPRZEDAŻY: Oddzielony Dom 105 m2 - Ano Poli, Saloniki W samym sercu malowniczego Ano Pol…
$292,610

Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 7/7
Na sprzedaż w Salonikach maizonette 106 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Siódme piętro składa …
$479,881

Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 5/6
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 127 m kw. w Salonikach w budowie. Dom znajduje się na 2 po…
$460,278

Atlas PropertyAtlas Property
Dom 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Dramat, 5 km Dramat Kavala: Dom 230 m2 3 poziomy zbudowany na działce 500 m2 Składa się z 3 …
$440,237

Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 80 m kw. w Salonikach. Z okien otwiera się widok na miasto. Dod…
$298,462

Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Piętro 2/8
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 149 m kw. w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Drug…
$819,309

Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 7/7
Townhouse na sprzedaż 106 m2 w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. Ósme piętro skła…
$477,757

Willa w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż rozbite mieszkanie, trzypiętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych w S…
$713,337

Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 105 m kw. w Salonikach. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$433,063

Willa 7 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 7
Powierzchnia 460 m²
Ta luksusowa zaciszna willa z panoramicznym widokiem i przestronną prywatną działką znajduje…
$813,563


