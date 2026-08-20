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Domy na sprzedaż w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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Saloniki
22
8 obiektów total found
Bliźniak 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Bliźniak 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten jednopokojowy duplex zapewnia 72 m2 przestrzeni wewnętrznej, w pełni umeblowane po kompl…
$291 855
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Agencja
Vista Estate
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Dom wolnostojący w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 80 m kw. w Salonikach. Z okien otwiera się widok na miasto. Dod…
$301 081
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 149 m kw. w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Drug…
$826 496
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż rozbite obudowy, 1-piętrowy domek o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Salonik…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych w Salonikach. Dom składa się…
$184 502
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda ¿w ramach budowy maizonette 200 m kw., w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Trz…
$619 872
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Dramat, 5 km Dramat Kavala: Dom 230 m2 3 poziomy zbudowany na działce 500 m2 Składa się z 3 …
$440 237
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Willa 7 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 7
Powierzchnia 460 m²
Ta luksusowa zaciszna willa z panoramicznym widokiem i przestronną prywatną działką znajduje…
$813 563
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Typy nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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