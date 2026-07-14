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Domy na sprzedaż w Ormylia, Grecja

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domy wolnostojące
3
szeregowcy
9
14 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Ormylia, Grecja
Dom 3 pokoi
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/1
Dom położony jest w miejscowości Ormylia 6,1 km od plaży w Psakoudii. Istnieje prywatny ogró…
$227,903
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? maizonette 55 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skład…
$226,956
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 95 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$324,695
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OkeaskOkeask
Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? kamienica 55 m kw. na Półwyspie Sitonii, region Halkidiki w budowie. Dom znajduj…
$226,956
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Ormylia, Grecja
Willa
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. P…
$2,13M
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki .Maisone…
$200,720
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Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? kamienica 55 m kw. na Półwyspie Sitonii, region Halkidiki w budowie. Dom znajduj…
$226,956
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
120 m2 Maisonette na sprzedaż w Sitonia, Chankidiki 📍 Lokalizacja: Sitonia, Chankidiki 🏠 R…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 240 m kw., położony na półwyspie Sitonia. Trzypoziomowy dom po…
$1,06M
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 87 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$312,888
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sitonia, region Halkid…
$226,956
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ormylia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 235 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 235 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z 3 sypialni,…
$837,991
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Ormylia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Dom…
$413,248
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 92 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$340,044
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