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Hotele na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

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Sithonia Municipal Unit
34
Nikiti
15
Neos Marmaras
9
Toroni Municipal Unit
4
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38 obiektów total found
Hotel 1 500 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 1 500 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 1 500 m²
Fantastyczna okazja dla przyszłego rozwoju inwestycji z widokiem na morze z całego obszaru i…
$3,30M
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Halkidiki Properties
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Hotel 500 m² w Ormos Panagias, Grecja
Hotel 500 m²
Ormos Panagias, Grecja
Powierzchnia 500 m²
hotel Przed morzem, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halkidiki. Obiekt położony …
$7,52M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 540 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 540 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 540 m²
Kod własności: HPS270 - Hotel FOR SALE w cenie €2.800.000. Ten 540 m kw. Umeblowany hotel sk…
$3,22M
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Hotel 1 760 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 1 760 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 1 760 m²
Idealna okazja do inwestowania w kwitnący biznes hotelowy w malowniczej Halkidiki, Grecja. T…
$1,37M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 420 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 420 m²
🏨 Seafront Hotel na sprzedaż - Neos Marmaras, Halkidiki Luksusowy hotel o powierzchni 420 m2…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 650 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 650 m²
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 650 m²
Kod własności: HPS4423 - Hotel FOR SALE w Sithonia Neos Marmaras za €1.000.000. Ten 650.00 m…
$1,16M
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TekceTekce
Hotel 500 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 500 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki…
$911,280
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 1 350 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 350 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 28
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 1 350 m²
Kod własności: HPS5332 - Hotel FOR SALE w Sithonia Nikiti za €3.000.000. Ten 1350 m kw. Umeb…
$3,45M
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Hotel 1 183 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 183 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 25
Liczba łazienek 25
Powierzchnia 1 183 m²
Kod nieruchomości: HPS3139 - Hotel NA SPRZEDAŻ w Sithonia Nikiti dla € 3.300.000. To 698 mkw…
$5,75M
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Hotel 600 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 600 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 600 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki…
$1,82M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 1 200 m² w Toroni, Grecja
Hotel 1 200 m²
Toroni, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 200 m²
Kod własności: HPS3789 - Hotel For Sale w Toroni Center za €2.750.000. Ten 1200 m kw. Umeblo…
$3,16M
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Hotel 150 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 150 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 150 m²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
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Hotel 510 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 510 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 510 m²
Kod własności: HPS3249 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €1.700.000. Ten 510 m kw. Umeblowany Hot…
$1,96M
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Hotel 650 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 650 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Idealna inwestycja w Halkidiki w Grecji. Nieruchomość hotelowa na sprzedaż w Sithonia, ideal…
$4,33M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 1 400 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 1 400 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 1 400 m²
Na sprzedaż, 3-gwiazdkowy hotel handlowy z basenem w Neos Marmaras, Paradisos obszarze. Posi…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 224 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 224 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 224 m²
Na sprzedaż 1 / 3 hotelu Aparthotel na półwyspie Sitonia. Powierzchnia hotelu to 224 m2 i sk…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 780 m² w Sykia, Grecja
Hotel 1 780 m²
Sykia, Grecja
Powierzchnia 1 780 m²
Na sprzedaż: 1,780 m2 Hotel na 8,382 m2 Wykres w Sitonii Położony w samym sercu wspaniałej …
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 580 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 580 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 18
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 580 m²
Kod własności: HPS4820 - Hotel FOR SALE w Sithonia Nikiti za 1.500.000 €. Ten 580 m kw. Umeb…
$1,73M
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Hotel 706 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 706 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 706 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki…
$3,42M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 450 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 450 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Seafront Hotel na sprzedaż w Sitonia, Chankidiki - 450 m2 Rzadka okazja do nabycia trzypozio…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 200 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 200 m²
Kod własności: HPS3788 - Hotel FOR SALE w Sithonia Nikiti za €2.000.000. Ten 200 m kw. Umebl…
$2,30M
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Hotel 685 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 685 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 685 m²
Kompleks wynajętych apartamentów znajduje się w zielonej okolicy o powierzchni około 6000 m2…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Odkryj rzadką okazję do inwestowania w własny hotel w malowniczym regionie Halkidiki w Grecj…
$2,85M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel w Nikiti, Grecja
Hotel
Nikiti, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Hotel znajduje się w Ag. Barbara Beach w wiosce Nikiti. Hotel składa się z 2 oddzielnych nie…
$2,43M
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Hotel 730 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 730 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 730 m²
Na sprzedaż hotel 730 metrów kwadratowych w Sithonia, Chankidiki. Hotel ma jeden poziom. Is…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 710 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 710 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 710 m²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45M
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Hotel 200 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 200 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju Halkid…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Hotel 375 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 375 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 375 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki…
$1,01M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 1 200 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 1 200 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 1 200 m²
Inwestuj i buduj swój wymarzony biznes w tym zachwycającym hotelu nieruchomości w Halkidiki,…
$3,99M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 1 260 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 25
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 260 m²
Hotel w budowie znajduje się w popularnej wiosce Nikiti, zaledwie 50 metrów od ładnej plaży …
$5,78M
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Typy nieruchomości w Municipality of Sithonia.

nieruchomości komercyjne
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