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Hotele na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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nieruchomości komercyjne
18
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17 obiektów total found
Hotel 700 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 14
Powierzchnia 700 m²
Kod własności: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou za €2.000.000. Ten 70…
$2,30M
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Hotel 600 m² w Metamorfosi, Grecja
Hotel 600 m²
Metamorfosi, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Ekscytująca okazja do zainwestowania w hotel o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Sitonii…
$1,82M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 500 m² w Olynthos, Grecja
Hotel 1 500 m²
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 1 500 m²
Kompleks hotelowy na sprzedaż na Półwyspie Halkidiki. Kompleks składa się z 4 budynków, rozł…
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Grekodom Development
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Hotel 4 270 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 4 270 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 101
Powierzchnia 4 270 m²
Kod własności: HPS4631 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €8.000.000. Ten 4270 m kw. Umeblowany Ho…
$9,21M
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Hotel 1 000 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 1 000 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Sitonia, Chankidiki. Hotel ma jed…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 542 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 1 542 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Powierzchnia 1 542 m²
Fantastyczna okazja do posiadania 1542 m2 hotelu w samym sercu Halkidiki, Grecja. Idealny dl…
$3,87M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 480 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 480 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Kompleks apartamentów i kamienic na półwyspie Sithonia jest na sprzedaż. Znajduje się w najb…
$6,49M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 363 m² w Psakoudia, Grecja
Hotel 363 m²
Psakoudia, Grecja
Powierzchnia 363 m²
Na sprzedaż kompleks apartamentów o powierzchni 363 m2 Kompleks składa się z sześciu apartam…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 542 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 1 542 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 49
Liczba łazienek 49
Powierzchnia 1 542 m²
Kod własności: HPS137 - Hotel FOR SALE w Poligiros Kalives Poligirou za €3.400.000. Ten 1542…
$3,96M
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Hotel 2 243 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 2 243 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Powierzchnia 2 243 m²
Możliwość zainwestowania w hotel o powierzchni 2243 m2 w Sithonia, Halkidiki, Grecja. Idealn…
$6,15M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Hotel 500 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 500 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Minihotel składa się z 11 apartamentów. Pierwsze piętro: 3 apartamenty (1 sypialnia, pokój d…
$3,25M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 150 m² w Ormylia, Grecja
Hotel 150 m²
Ormylia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 150 metrów kwadratowych w Sitonia, Chankidiki. Hotel ma 3 po…
$625,776
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Polygyros Municipality, Grecja
Hotel 1 000 m²
Polygyros Municipality, Grecja
Sypialnie 26
Liczba łazienek 26
Powierzchnia 1 000 m²
Kod nieruchomości: HPS63 - Hotel NA SPRZEDAŻ w Sithonia Center dla € 4.500.000. To 1 mkw. Ho…
$5,24M
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Hotel 225 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 225 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Hotel ma 3 p…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 800 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 800 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 800 m²
Oferujemy na sprzedaż hotel o powierzchni 800m2 położony w półwyspie Sithonia, Halkidiki. Ob…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 800 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 800 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 800 m²
12 apartamentów na sprzedaż w Halkidiki. Obiekt składa się z 4 działek o łącznej powierzchni…
$3,90M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 390 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 390 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż mini hotel o powierzchni 390 m2, zbudowany na działce o powierzchni 2000 m2. Pie…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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