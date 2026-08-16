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Hotele na sprzedaż w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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Agios Nikolaos Municipal Unit
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5 obiektów total found
Hotel 1 m² w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Hotel 1 m²
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 m²
Kod własności: HPS4181 - Hotel FOR SALE w cenie 12.500.000 €. Ten 1 m kw. umeblowany hotel z…
$14,39M
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Hotel 700 m² w Milatos, Grecja
Hotel 700 m²
Milatos, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Zakwaterowanie składa się z 4 pięter o łącznej powierzchni ok. 700 m kw., która obejmuje 12 …
$3,15M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 100 m² w Epano Elounda, Grecja
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż kompleks hotelowy "Aparthotel" o łącznej powierzchni 1100 m kw w Elounda. Komple…
$5,04M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 352 m² w Epano Elounda, Grecja
Hotel 352 m²
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 352 m²
Na sprzedaż hotel 352 m2 na Krecie. Hotel ma 3 poziomy. Piwnica składa się z jednej sypialni…
$1,45M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 790 m² w Ajos Nikolaos, Grecja
Hotel 790 m²
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 790 m²
Oferujemy na sprzeda? hotel o powierzchni 790 m kw. w Lassithi na Krecie. Hotel składa się z…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Agios Nikolaos.

nieruchomości komercyjne
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