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Hotele na sprzedaż w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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nieruchomości komercyjne
24
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24 obiekty total found
Hotel 630 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 630 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 630 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Hotel ma jeden poz…
$590,354
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Hotel 750 m² w Region Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 750 m²
Region Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 750 m²
Oferujemy Państwu doskonały minihotel na Zatoce Kamena Vourla, 10m. od plaży, położony w pię…
$2,18M
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Grekodom Development
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Hotel 2 762 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 2 762 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 2 762 m²
Na sprzedaż hotel 2762 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Hotel ma jeden poziom. Widok n…
$2,24M
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Grekodom Development
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Hotel 8 000 m² w Agios Konstantinos, Grecja
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Grecja
Powierzchnia 8 000 m²
Na sprzedaż hotel 8000 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma jeden poziom. Istnie…
$7,67M
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Grekodom Development
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Hotel 674 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 674 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 674 m²
Na sprzedaż 674 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Wspaniały widok na miasto, morze, gór…
$2,36M
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Grekodom Development
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Hotel 700 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 700 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Istnieje na sprzedaż piękny hotel położony na wybrzeżu Morza Egejskiego na wyspie Eubea, w p…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 1 960 m² w Agios Dimitrios, Grecja
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Grecja
Powierzchnia 1 960 m²
Kod własności: HPS4926 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w Afetes Agios Dimitrios za €1.600.000. Ten 1960…
$1,84M
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Hotel 891 m² w Region Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 891 m²
Region Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 891 m²
Ten piękny hotel jest oferowany na sprzedaż. Znajduje się na północny zachód od Aten, w pobl…
$826,496
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Grekodom Development
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Hotel 900 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 900 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 900 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Hotel ma jeden po…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² w Agios Nikolaos, Grecja
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż 3 * hotel - 32 pokoje, 50 km od malowniczego miasta Metora. Zbudowany wśród gór …
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 946 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 946 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 946 m²
Hotel ten znajduje się w Amarynthos, nadmorskiej miejscowości wyspy Eubea. Położony 30 km od…
$1,51M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 830 m² w Makrinitsa, Grecja
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Grecja
Powierzchnia 830 m²
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel w Portaria, Pelion. Hotel położony jest w centrum Portarii na…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 600 m² w Palaiopyrgos, Grecja
Hotel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma 2 pozi…
$2,13M
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Grekodom Development
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Hotel 700 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 700 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 700 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Hotel ma jeden poz…
$2,01M
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Grekodom Development
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Hotel 864 m² w Kala Nera, Grecja
Hotel 864 m²
Kala Nera, Grecja
Powierzchnia 864 m²
Na sprzedaż hotel w miejscowości turystycznej Pelion regionu. Trzypiętrowy hotel ma powierzc…
$1,02M
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Grekodom Development
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Hotel 307 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 307 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 307 m²
Jest dostępny na sprzedaż 2 piętrowy hotel z 5 apartamentami o łącznej wielkości 307 m2 Obie…
$1,18M
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Grekodom Development
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Hotel 1 500 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 1 500 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 1 500 m²
Hotel znajduje się w dzielnicy Evoia, w termalnym ośrodku w Edipsos, to piękne miasto znane …
$3,90M
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Grekodom Development
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Hotel 900 m² w Region Tesalia, Grecja
Hotel 900 m²
Region Tesalia, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Trzygwiazdkowy kompleks hotelowy znajduje się w malowniczym miejscu na wschodzie Pelionu. Ro…
$4,49M
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Grekodom Development
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Hotel 510 m² w Lilaia, Grecja
Hotel 510 m²
Lilaia, Grecja
Powierzchnia 510 m²
Oferujemy na sprzeda? hotel o powierzchni 510 m2 na dzia? ce 10.000 m2 Hotel składa się z sz…
$1,03M
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Grekodom Development
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Hotel 850 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 850 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 850 m²
Hotel znajduje się na wyspie Eubea w miejscowości Karystos, w miejscowości Aetos. Piękny kom…
$1,61M
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Grekodom Development
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Hotel 1 260 m² w Delphi Municipality, Grecja
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 260 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Hotel ma jeden …
$1,89M
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Hotel 720 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 720 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 720 m²
Jest dostępny na sprzedaż nowy, niedawno zbudowany hotel położony w porcie Karavos wsi Alive…
$1,89M
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Hotel 3 900 m² w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Hotel 3 900 m²
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 3 900 m²
Na sprzedaż jest pięciopiętrowy hotel o powierzchni 3.900 m2 w mieście Eretria. Hotel składa…
$2,01M
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Hotel 2 000 m² w Zagora, Grecja
Hotel 2 000 m²
Zagora, Grecja
Pokoje 19
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Jestem podekscytowany, aby przedstawić jedną z najbardziej specjalnych możliwości w naszym i…
$2,48M
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