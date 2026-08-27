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Hotele na sprzedaż w Katerini Municipality, Grecja

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Korinos
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5 obiektów total found
Hotel 580 m² w Korinos, Grecja
Hotel 580 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 m2 w regionie Riwiery Olimpijskiej. Budynek jest podziel…
$767 461
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Grekodom Development
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Hotel 2 694 m² w Olympiaki Akti Beach, Grecja
Hotel 2 694 m²
Olympiaki Akti Beach, Grecja
Powierzchnia 2 694 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: 4-gwiazdkowy Hotel & SPA – Wyjątkowa Okazja Inwestycyjna na Riwierze Olimpijski…
$6,34M
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Hotel 700 m² w Korinos, Grecja
Hotel 700 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż hotel 700 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma jeden poziom. Wł…
$767 461
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 500 m² w Korinos, Grecja
Hotel 500 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż hotel 500 m ² w Riwierze Olimpijskiej. Budynek składa się z siedmiu sklepów na p…
$944 567
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 750 m² w Moschopotamos, Grecja
Hotel 750 m²
Moschopotamos, Grecja
Powierzchnia 750 m²
Oferujemy ci wybuchową ofertę! Hotel na sprzeda ¿w malowniczej górskiej wsi. Dwupiętrowy hot…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Katerini Municipality.

nieruchomości komercyjne
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