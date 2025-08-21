Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Pydna Kolindros Municipality, Grecja

4 obiekty total found
Hotel 340 m² w Methoni, Grecja
Hotel 340 m²
Methoni, Grecja
Pokoje 9
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż hotel o powierzchni 340 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 2 …
$800,401
Hotel 648 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecja
Pokoje 16
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż hotel o powierzchni 648 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Hotel ma 3 …
$800,401
Hotel 1 603 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 1 603 m²
Makrygialos, Grecja
Pokoje 42
Powierzchnia 1 603 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1603 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3…
$1,14M
Hotel 600 m² w Pydna Kolindros Municipality, Grecja
Hotel 600 m²
Pydna Kolindros Municipality, Grecja
Pokoje 17
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel na sprzedaż na Riwierze Olimpijskiej. Trzygwiazdkowy hotel posiada powierzchnię 600 m …
$1,26M
