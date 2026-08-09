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Hotele na sprzedaż w Dion Olympos Municipality, Grecja

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nieruchomości komercyjne
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6 obiektów total found
Hotel 900 m² w Skotina, Grecja
Hotel 900 m²
Skotina, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzedaż hotel 900 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Właśc…
$1,53M
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Grekodom Development
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Hotel 1 100 m² w Platamonas, Grecja
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż hotel 1100 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 4 poziomy. Wido…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 10 496 m² w Neoi Poroi, Grecja
Hotel 10 496 m²
Neoi Poroi, Grecja
Sypialnie 191
Powierzchnia 10 496 m²
Kod własności: HPS5395 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w Easts Olimpos Platamonas za €25.000.000. Ten 1…
$28,77M
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TekceTekce
Hotel 1 100 m² w Platamonas, Grecja
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż hotel 1100 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 4 poziomy. Wspa…
$3,07M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 600 m² w Neos Panteleimonas, Grecja
Hotel 1 600 m²
Neos Panteleimonas, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Hotel na sprzedaż 1.600 mkw. powierzchnia, na działce o powierzchni 6.500 mkw. w północnej c…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 820 m² w Skotina, Grecja
Hotel 820 m²
Skotina, Grecja
Powierzchnia 820 m²
Hotel na sprzedaż o powierzchni 820 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Z okien wi…
$1,51M
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Agencja
Grekodom Development
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