Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nikiti
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Nikiti, Grecja

;
nieruchomości komercyjne
15
Hotel Usuwać
Wyczyść
15 obiektów total found
Hotel 710 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 710 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 710 m²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45M
Zostaw prośbę
Hotel 200 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 200 m²
Kod własności: HPS3788 - Hotel FOR SALE w Sithonia Nikiti za €2.000.000. Ten 200 m kw. Umebl…
$2,30M
Zostaw prośbę
Hotel 540 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 540 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 540 m²
Kod własności: HPS270 - Hotel FOR SALE w cenie €2.800.000. Ten 540 m kw. Umeblowany hotel sk…
$3,22M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Hotel 650 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 650 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Idealna inwestycja w Halkidiki w Grecji. Nieruchomość hotelowa na sprzedaż w Sithonia, ideal…
$4,33M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Hotel 200 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 200 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju Halkid…
$854,325
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Hotel 706 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 706 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 706 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki…
$3,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Hotel 580 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 580 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 18
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 580 m²
Kod własności: HPS4820 - Hotel FOR SALE w Sithonia Nikiti za 1.500.000 €. Ten 580 m kw. Umeb…
$1,73M
Zostaw prośbę
Hotel 375 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 375 m²
Nikiti, Grecja
Powierzchnia 375 m²
hotel w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki…
$1,01M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Hotel 1 350 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 350 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 28
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 1 350 m²
Kod własności: HPS5332 - Hotel FOR SALE w Sithonia Nikiti za €3.000.000. Ten 1350 m kw. Umeb…
$3,45M
Zostaw prośbę
Hotel w Nikiti, Grecja
Hotel
Nikiti, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Hotel znajduje się w Ag. Barbara Beach w wiosce Nikiti. Hotel składa się z 2 oddzielnych nie…
$2,43M
Zostaw prośbę
Hotel 1 260 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 25
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 260 m²
Hotel w budowie znajduje się w popularnej wiosce Nikiti, zaledwie 50 metrów od ładnej plaży …
$5,78M
Zostaw prośbę
Hotel 1 000 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 000 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 1 000 m²
Kod nieruchomości: HPS272 - Hotel na sprzedaż w Sithonia Nikiti za 5.200.000 €. To 1 mkw. Ho…
$5,52M
Zostaw prośbę
Hotel 510 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 510 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 510 m²
Kod własności: HPS3249 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €1.700.000. Ten 510 m kw. Umeblowany Hot…
$1,96M
Zostaw prośbę
Hotel 1 183 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 1 183 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 25
Liczba łazienek 25
Powierzchnia 1 183 m²
Kod nieruchomości: HPS3139 - Hotel NA SPRZEDAŻ w Sithonia Nikiti dla € 3.300.000. To 698 mkw…
$5,75M
Zostaw prośbę
Hotel 150 m² w Nikiti, Grecja
Hotel 150 m²
Nikiti, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 150 m²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się