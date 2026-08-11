Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Korfu
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Korfu, Grecja

;
Hotel Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Hotel 4 600 m² w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 4 600 m²
Hotel na sprzedaż na Korfu - wartość wyjątkowa Lokalizacja i przegląd: Doskonała lokalizacj…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 580 m² w Alykes Potamou, Grecja
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma poziomy 3.…
$3,54M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się