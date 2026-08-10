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Hotele na sprzedaż w Attyka, Grecja

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Ateny
6
Municipality of Athens
6
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16 obiektów total found
Hotel 1 000 m² w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż hotel w Atenach o łącznej powierzchni 1000 m2 Piwnica składa się z magazynów i s…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 415 m² w Municipality of Oropos, Grecja
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 2 415 m²
Hotel o powierzchni 2.415 m2 jest oferowany na sprzedaż. Składa się z 48 pokoi dwuosobowych …
$3,15M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 354 m² w Municipality of Athens, Grecja
Hotel 354 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 354 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 354 metrów kwadratowych w Atenach. Hotel ma jeden poziom. Is…
$4,37M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 2 200 m² w Municipality of Glyfada, Grecja
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 2 200 m²
Lokalizacja: Glyfada (południowe przedmieścia) W centrum Riwiery Ateńskiej, zaledwie kilka k…
$35,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 300 m² w Municipality of Zografos, Grecja
Hotel 2 300 m²
Municipality of Zografos, Grecja
Powierzchnia 2 300 m²
Ten hotel położony jest w centrum Aten, na Placu Omonia. Obszar jest obsługiwany przez metro…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 950 m² w Marathon, Grecja
Hotel 950 m²
Marathon, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 950 m²
Na sprzedaż hotel 900 metrów kwadratowych w Attica. Hotel ma 4 poziomy. Parter składa się z …
$1,84M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 250 m² w Municipality of Athens, Grecja
Hotel 2 250 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 2 250 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2250 metrów kwadratowych w Atenach. Hotel ma jeden poziom.
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 600 m² w Anavyssos, Grecja
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Attica. Hotel ma jeden poziom. Ws…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 022 m² w Municipality of Kallithea, Grecja
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 4 022 m²
W Atenach oferowany jest hotel o łącznej powierzchni 4.022 mkw. Łącznie 84 pokoje. Znajduje …
$29,52M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² w Municipality of Kallithea, Grecja
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 4000 metrów kwadratowych w Atenach. Hotel ma jeden poziom. N…
$29,52M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Region Attyka, Grecja
Hotel 1 000 m²
Region Attyka, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1000 metrów kwadratowych na wyspach. Hotel ma jeden poziom. …
$1,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 300 m² w Methana, Grecja
Hotel 1 300 m²
Methana, Grecja
Powierzchnia 1 300 m²
Ten pierwszorzędny hotel ze szpitalem termalnym i całym niezbędnym sprzętem jest dostępny na…
$7,67M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 440
$168,02M
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 532
$167,09M
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 300
$176,43M
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
$1,31B
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Typy nieruchomości w Attyka.

nieruchomości komercyjne
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