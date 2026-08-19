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Hotele na sprzedaż w Kassandreia, Grecja

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6 obiektów total found
Hotel 240 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 240 m²
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 240 m²
Nowy wybudowany hotel znajduje się w jednej z najbardziej popularnych wiosek Kassandra 400 o…
$926,597
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Hotel 485 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 485 m²
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 485 m²
Nowy wybudowany hotel znajduje się w jednej z najbardziej popularnych wiosek Kassandra 400 o…
$1,85M
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Hotel 5 700 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 5 700 m²
Kassandreia, Grecja
Powierzchnia 5 700 m²
Z przyjemnością oferujemy kompleks hotelowy o powierzchni 5700 m2 na Półwyspie Chalcydyckim.…
$4,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 230 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 230 m²
Kassandreia, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż trzypiętrowy budynek o powierzchni 230 m2 na półwyspie Kassandra na Półwyspie Ch…
$619,872
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 450 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 450 m²
Kassandreia, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
$1,35M
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Hotel 425 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 425 m²
Kassandreia, Grecja
Pokoje 13
Powierzchnia 425 m²
Jeśli pragniesz spędzić wakacje w królestwie ciszy i spokoju, a jednocześnie blisko wszystki…
$737,630
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