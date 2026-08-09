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Hotele na sprzedaż w Kreta, Grecja

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Heraklion
14
Heraklion Municipal Unit
14
Municipality of Heraklion
14
Municipality of Agios Nikolaos
5
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41 obiekt total found
Hotel 750 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 750 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 750 m²
Hotel na sprzedaż w wyjątkowo rozwiniętej dzielnicy turystycznej o łącznej powierzchni 750 m…
$1,42M
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Hotel 540 m² w Kreta, Grecja
Hotel 540 m²
Kreta, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 540 m²
Na sprzedaż jest hotel o łącznej powierzchni 540 m2. m w starym mieście prefektura Rethymno.…
$1,77M
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Hotel 8 500 m² w Kreta, Grecja
Hotel 8 500 m²
Kreta, Grecja
Powierzchnia 8 500 m²
Na sprzedaż hotel 4 * w regionie Chania na Krecie. Hotel składa się ze 167 pokoi i znajduje …
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TekceTekce
Hotel w Almyrida, Grecja
Hotel
Almyrida, Grecja
Liczba kondygnacji 2
$2,32M
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Hotel 550 m² w Kreta, Grecja
Hotel 550 m²
Kreta, Grecja
Powierzchnia 550 m²
Hotel z latarnią morską Widok w starym weneckim porcie Chania W samym sercu starego portu we…
$3,07M
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Hotel 1 000 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel na sprzedaż w Heraklion Prefektura, Kreta - 1000 m2 z 20 Apartamenty & Prywatny basen …
$3,78M
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Grekodom Development
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Hotel 970 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 970 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 970 m²
Kompleks hotelowy na sprzedaż w Guves, Heraklion Zaledwie 999 metrów od najbliższej plaży, z…
$2,55M
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Hotel 1 300 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 300 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 300 m²
DLA SPRZEDAŻY: HOTEL COMPLEX IN STALIDA, CRETE Przegląd właściwości: Ten aparthotel, zbudowa…
$1,71M
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Grekodom Development
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Hotel 480 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 480 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Wynajem mieszkań jest dostępny w sprzedaży w Limenas Hersonissos, Prefektura Heraklion. Jest…
$1,06M
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Hotel 1 411 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 411 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 411 m²
Sugerowany na sprzedaż hotel z 42 pokojami w Limenas Hersonissos. Całkowita powierzchnia pok…
$3,47M
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Grekodom Development
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Hotel 1 400 m² w Kalo Chorio, Grecja
Hotel 1 400 m²
Kalo Chorio, Grecja
Powierzchnia 1 400 m²
Na sprzedaż jest apartament hotel o powierzchni 1400 m kw. w Lassithi. Hotel składa się z 15…
$1,01M
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Hotel 1 m² w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Hotel 1 m²
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 m²
Kod własności: HPS4181 - Hotel FOR SALE w cenie 12.500.000 €. Ten 1 m kw. umeblowany hotel z…
$14,39M
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Hotel 2 500 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 2 500 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 2 500 m²
Hotel 2,500 m2 z 73 Pokoje & Basen - Gouves, Kreta ✔️ Odległość od morza: 700 m ✔️ Odległoś…
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Hotel w Agia Marina, Grecja
Hotel
Agia Marina, Grecja
Ten hotel na sprzedaż w Chanii na Krecie znajduje się w górnej turystycznej dzielnicy Agia M…
$1,12M
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Hotel 790 m² w Ajos Nikolaos, Grecja
Hotel 790 m²
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 790 m²
Oferujemy na sprzeda? hotel o powierzchni 790 m kw. w Lassithi na Krecie. Hotel składa się z…
$3,54M
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Grekodom Development
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Hotel w Platanias, Grecja
Hotel
Platanias, Grecja
Ten hotel na sprzedaż w Platanias Chania Crete znajduje się 100 metrów od plaży Platanias . …
$2,06M
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Hotel 570 m² w Kreta, Grecja
Hotel 570 m²
Kreta, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 570 m²
Na sprzedaż - Hotel w Chania Center Odkryj ten wspaniały hotel w zabytkowym centrum Chania, …
$2,51M
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Hotel 600 m² w Municipality of Rethymnon, Grecja
Hotel 600 m²
Municipality of Rethymnon, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzeda? kompleks mieszkalny o powierzchni 600 m2 na wyspie Kreta. Kompleks składa się z …
$2,72M
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Hotel w Plaka, Grecja
Hotel
Plaka, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten kompleks willi na sprzedaż w Apokoronas, Chania znajduje się w miejscowości Plaka na upr…
$3,48M
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Hotel w Galatas, Grecja
Hotel
Galatas, Grecja
Ten niesamowity hotel na sprzedaż w Agioi Apostoloi, Chania jest marzeniem inwestora. Ten po…
$1,77M
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Hotel w Tavronitis, Grecja
Hotel
Tavronitis, Grecja
Ten niewielki hotel na sprzedaż w Chania Crete położony jest przy głównej drodze wioski Tavr…
$1,53M
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Hotel 280 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 280 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 280 m²
Stone Hotel Complex na sprzedaż - Damasta, Heraklion, Kreta Wyjątkowa okazja inwestycyjna w …
$413,248
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Grekodom Development
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Hotel 2 060 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 2 060 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 2 060 m²
Hotel na sprzedaż w centralnej lokalizacji w mieście. Składniki Podłoga piwnicowa 170 m2 par…
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Hotel w Kolimbari, Grecja
Hotel
Kolimbari, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Ten hotel na sprzedaż znajduje się w Kolymbari, Platanias, Chania. Położony bezpośrednio nad…
$1,89M
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Hotel 455 m² w Kreta, Grecja
Hotel 455 m²
Kreta, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 455 m²
Na sprzedaż hotel 455 metrów kwadratowych na Krecie. Hotel ma 3 poziomy. Parter składa się z…
$1,12M
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Hotel 300 m² w Ierapetra, Grecja
Hotel 300 m²
Ierapetra, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż kompleks apartamentów położony w Koutsounari w pobliżu Ierapetra. Kompleks ma ca…
$519,867
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Hotel 256 m² w Platanos, Grecja
Hotel 256 m²
Platanos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 256 metrów kwadratowych na Krecie. Hotel ma 2 poziomy. Parte…
$531,319
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Hotel 1 800 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 800 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 800 m²
Na sprzedaż hotel położony przy plaży z widokiem na morze w prefekturze Heraklion, w Krecie.…
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Hotel 1 100 m² w Epano Elounda, Grecja
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż kompleks hotelowy "Aparthotel" o łącznej powierzchni 1100 m kw w Elounda. Komple…
$5,04M
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Hotel 850 m² w Kalathas, Grecja
Hotel 850 m²
Kalathas, Grecja
Powierzchnia 850 m²
Na sprzedaż w Akrotiri, Chania. Na dzia? ce 1020 m2 hotel na sprzeda? 850 m2 Hotel został zb…
$3,43M
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Typy nieruchomości w Kreta.

nieruchomości komercyjne
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