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Hotele na sprzedaż w Heraklion, Grecja

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nieruchomości komercyjne
14
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14 obiektów total found
Hotel 970 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 970 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 970 m²
Kompleks hotelowy na sprzedaż w Guves, Heraklion Zaledwie 999 metrów od najbliższej plaży, z…
$2,55M
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Grekodom Development
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Hotel 280 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 280 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 280 m²
Stone Hotel Complex na sprzedaż - Damasta, Heraklion, Kreta Wyjątkowa okazja inwestycyjna w …
$413,248
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Grekodom Development
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Hotel 400 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 400 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Proponowany na sprzedaż unikalny Mini- Boutique Hotel w uroczej tradycyjnej Cretan Village w…
$1,21M
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Grekodom Development
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Hotel 5 200 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 5 200 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 5 200 m²
Prime Hotel Investment Opportunity in Crete 's Top Tourist Destination Mamy przyjemność prze…
$6,49M
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Grekodom Development
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Hotel 1 411 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 411 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 411 m²
Sugerowany na sprzedaż hotel z 42 pokojami w Limenas Hersonissos. Całkowita powierzchnia pok…
$3,47M
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Grekodom Development
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Hotel 2 500 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 2 500 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 2 500 m²
Hotel 2,500 m2 z 73 Pokoje & Basen - Gouves, Kreta ✔️ Odległość od morza: 700 m ✔️ Odległoś…
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Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 1 150 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 150 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 150 m²
Proponowane na sprzedaż jest w pełni funkcjonalny hotel z 20 pokoi w Heraklion, Kreta. Położ…
$2,36M
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Grekodom Development
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Hotel 1 300 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 300 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 300 m²
DLA SPRZEDAŻY: HOTEL COMPLEX IN STALIDA, CRETE Przegląd właściwości: Ten aparthotel, zbudowa…
$1,71M
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Grekodom Development
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Hotel 1 800 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 800 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 800 m²
Na sprzedaż hotel położony przy plaży z widokiem na morze w prefekturze Heraklion, w Krecie.…
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Grekodom Development
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Hotel 2 060 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 2 060 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 2 060 m²
Hotel na sprzedaż w centralnej lokalizacji w mieście. Składniki Podłoga piwnicowa 170 m2 par…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel na sprzedaż w Heraklion Prefektura, Kreta - 1000 m2 z 20 Apartamenty & Prywatny basen …
$3,78M
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Grekodom Development
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Hotel 750 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 750 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 750 m²
Hotel na sprzedaż w wyjątkowo rozwiniętej dzielnicy turystycznej o łącznej powierzchni 750 m…
$1,42M
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Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż znajduje się hotel położony w 29 km na wschód od lotniska Heraklion w Krecie. Ho…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 480 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 480 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Wynajem mieszkań jest dostępny w sprzedaży w Limenas Hersonissos, Prefektura Heraklion. Jest…
$1,06M
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Grekodom Development
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