Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Korinos
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Korinos, Grecja

;
nieruchomości komercyjne
3
Hotel Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Hotel 500 m² w Korinos, Grecja
Hotel 500 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż hotel 500 m ² w Riwierze Olimpijskiej. Budynek składa się z siedmiu sklepów na p…
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 580 m² w Korinos, Grecja
Hotel 580 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 m2 w regionie Riwiery Olimpijskiej. Budynek jest podziel…
$767,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 700 m² w Korinos, Grecja
Hotel 700 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż hotel 700 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma jeden poziom. Wł…
$767,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się