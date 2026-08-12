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Kawalerki na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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Thermi
3
Municipality of Nea Propontida
11
Thermaikos Municipality
4
Nea Kallikrateia
7
Kawalerka Usuwać
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23 obiekty total found
Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie nowego projektu w Halkidiki w Grecji, oferującego luksusowe studio z niesamowit…
$119,606
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Agencja
Halkidiki Properties
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Kawalerka 1 pokój w Nea Flogita, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się zaledwie 150 metrów od plaży w Flogita. Koniec bud…
$137,334
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/3
Witamy w naszym nowym projekcie budowlanym!Cieszymy się, że wyruszymy w tę ekscytującą podró…
$97,627
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Saloniki, Dowództwo: Na sprzedaż DIHORA Apartament 34 m2 na parterze idealny do eksploatacji…
$76,161
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Kawalerka w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka
Thermaikos Municipality, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Studio to znajduje się w okolicy miasta Nea Moudania 450 metrów od pięknej piaszczystej plaż…
$104,026
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 250 metrów od piaszczystej plaży. …
$92,467
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Kawalerka 3 pokoi w Sozopoli, Grecja
Kawalerka 3 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Nowy wybudowany dom znajduje się w obszarze plaży Delfini w okolicy wsi Kalikratia, 450 metr…
$184,728
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Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 42 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$145,225
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Kawalerka 1 pokój w Psakoudia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Studio znajduje się w miejscowości Psakoudia 500 metrów od plaży. Studio znajduje się w komp…
$161,647
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Kawalerka 1 pokój w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż: mieszkanie typu studio w kompleksie mieszkaniowym w budowie, zlokalizowanym w d…
$148,635
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,026
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie luksusowego studia w ramach projektu budowlanego w Halkidiki w Grecji. Ten pięk…
$148,083
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Agencja
Halkidiki Properties
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English
Kawalerka 1 pokój w Thermi, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5839 - Studio Sprzedaży w Centrum Thermi za 150.000 €. To 50,00 m kw. Stud…
$174,463
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Kawalerka 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Kawalerka 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 333 m²
Kompleks znajduje się w okolicy miejscowości Vourvourou 450 metrów od morza. Istnieje 2800 m…
$1,91M
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Kawalerka 1 pokój w Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: odnowione studio o powierzchni 38 m², położone przy ulicy Kapetan Agra 3 w dzie…
$81,285
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Kawalerka 1 pokój w Thermi, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5837 - Studio Sprzedaży w Centrum Thermi za 155.000 €. To 50,00 m kw. Stud…
$180,278
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 650 metrów od piaszczystej plaży. …
$86,688
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Kawalerka 1 pokój w Nea Irakleia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks składa się z trzech bloków A- B- CBlok (A) Jest rozwijany na pionowej powierzchni 9…
$99,979
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$103,916
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Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 43 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$174,270
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Kawalerka 2 pokoi w Pefkochori, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
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Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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