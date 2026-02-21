Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Diavata
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Diavata, Grecja

Mieszkanie 3 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/5
Na sprzedaż duplex 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje się na …
$153,031
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
