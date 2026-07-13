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Mieszkania na sprzedaż w Oraiokastro, Grecja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Oreokastro Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Oreokastro Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Oreokastro Municipality, Grecja
Mieszkanie
Oreokastro Municipality, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż mieszkanie 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduj…
$527,674
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Oraiokastro, Grecja

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