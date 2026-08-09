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Mieszkania na sprzedaż w Nea Michaniona, Grecja

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5 obiektów total found
Mieszkanie w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 91 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 91 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduj…
$196,998
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż mieszkanie 100 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduj…
$177,676
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 95 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$185,371
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż duplex 125 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Z okien otwiera się wi…
$319,918
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 54 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na 1 piętrz…
$159,396
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Agencja
Grekodom Development
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