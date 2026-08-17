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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Echedoros, Grecja

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Diavata
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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż duplex 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje się na …
$150,053
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m kw. na przedmieœciach Salonik. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$96,818
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 64 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$118,071
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Typy nieruchomości w Municipal Unit of Echedoros.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Echedoros, Grecja

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