Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Attyka
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Attyka, Grecja

;
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Maisonette A – Prywatny basen | Widok na morze | Nowoczesne życie na Riwierze Ateńskiej P…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1/6
Imponująca dwupoziomowa maizonetta, obecnie w trakcie rekonstrukcji, oferuje hojną przestrze…
$932,687
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Vista Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Bliźniak 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Bliźniak 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonały sezon budowlany położony w kompleksie nieruchomości 4 z wyłącznym wykorzystaniem o…
$749,876
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bliźniak 3 pokoi w Pireus, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyśmienity dupleks na rynku! Całkowicie odnowiona, z osobnymi wejściami, ta nieruchomość to…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się