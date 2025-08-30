Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Municipality of Glyfada, Grecja

wille
16
domy wolnostojące
20
szeregowcy
38
75 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/5
Na sprzedaż w Atenach maizonette 139 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętro składa się z je…
$434,503
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3/4
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$2,23M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$2,72M
AdriastarAdriastar
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 310 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$5,83M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Glyfada na południe od Aten, obszar Pyrnari, maisonette 147 m kw. Luksusowa konstrukcja, w d…
$911,469
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$2,20M
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 234 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$762,092
Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Pierwsze piętr…
$1,55M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3
Na sprzedaż w Atenach maizonette 225 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętro składa się z 3 …
$2,17M
Willa 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa…
$1,72M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w Atenach maizonette 156 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$640,321
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 150 m kw. w Atenach w budowie. Dom znajduje się na 2 pozio…
$1,06M
Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/1
Dwupiętrowy dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych jest wystawiony na aukcję. Data aukcji…
$1,58M
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Dwupoziomowy znajduje się na ziemi (70 m2) i drugim piętrze (170 m2), ma wyłączną utylizację…
$1,20M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 325 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$6,29M
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Piętro -2/1
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 4…
$1,64M
Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 371 metrów kwadratowych w Atenach. Pierwsze pię…
$1,11M
Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 60 metrów kwadratowych w Atenach. Domek składa s…
$433,806
Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Piętro -1/4
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 564 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$1,52M
Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro -2/4
Na sprzedaż 4 piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa…
$1,76M
Willa 12 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa 12 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 750 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
Cena na żądanie
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 232 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$1,37M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 60 m kw. w Atenach. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej…
$423,069
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/6
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 130 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$971,915
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/1
Luksusowy dom na sprzedaż w prestiżowych przedmieściach Aten, Vule. Jest to jeden z najbogat…
$1,11M
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż - Dom mieszkalny - Ateny Południe: Glyfada - Golf 140m2, 2 Sypialnie, 2 Łazienki…
$502,477
Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 640 metrów kwadratowych w Atenach. Na pierwszym p…
$4,22M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 150 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$1,03M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 170 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$1,70M
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/6
Na sprzeda? powierzchni 130 m kw. w Atenach w budowie. Dom znajduje się na 2 poziomach. Szós…
$996,582
Parametry nieruchomości w Municipality of Glyfada, Grecja

z Basen
Tanie
Luksusowe
