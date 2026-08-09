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Domy na sprzedaż w Municipality of Kallithea, Grecja

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szeregowcy
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7 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Kallithea, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 136 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 136 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$798,626
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Maisonette znajduje się w popularnej miejscowości turystycznej Kallithea 450 metrów do piasz…
$287,981
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 760 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 760 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$5,02M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Kallithea, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 162 metrów kwadratowych w Atenach. Maisonette ma 2 pozi…
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Kallithea, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 137 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 137 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 5 piętr…
$802,882
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Wspaniały narożny zabytkowy dom o powierzchni 450 m2, w jednej z najpiękniejszych części Ate…
$6,32M
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Dom 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
For sale a modern, amazing studio with an area of 30 sq.m. with a separate entrance. The kit…
$71,693
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Parametry nieruchomości w Municipality of Kallithea, Grecja

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