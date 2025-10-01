Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Megara
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Municipality of Megara, Grecja

Municipal Unit of Megara
44
44 obiekty total found
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek 400 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, …
$2,05M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 3
Kamienica jest na sprzedaż w nadmorskiej wiosce w Attyce. Powierzchnia trzypoziomowego domu …
$222,384
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 320 metrów kwadratowych w mieście Kineta, który …
$263,801
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Willa 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Peloponezie. składa si…
$2,11M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 150 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypia…
$316,561
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek 60 metrów kwadratowych w Attica. Domek składa się z 2 sypialni…
$222,765
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek 240 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 magazynów. Pierwsze…
$680,021
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
W mieście Kineta znajduje się dwupiętrowy dom jednopiętrowy o powierzchni 320 m kw. Kineta m…
$263,349
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 300 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$1,88M
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,05M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 60 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 2 sypialni, pok…
$222,384
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Vlychada, Grecja
Szeregowiec
Vlychada, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 218 m²
Piętro -1/2
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 218 metrów kwadratowych w Attica. Dom znajduje się na 2 …
$699,156
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się …
$257,497
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 300 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej kuc…
$1,87M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 magazynów. Parter s…
$678,856
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 130 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, je…
$374,541
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$585,220
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dom o powierzchni 130 m2 w Loutraki. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierwsze p…
$234,490
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$351,132
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 182 m²
Piętro 1/3
Townhouse na sprzedaż w nadmorskiej wiosce w Attica. Powierzchnia trzypiętrowego domu wynosi…
$222,765
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa się z jednej s…
$2,52M
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom 7 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielny dom na sprzeda ¿w rejonie Megara. Obiekt ma powierzchnię 144 m2. Składa się z 5 sy…
$409,397
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy willa 120 m2 na półwyspie Peloponese. Willa składa się z jednej sypi…
$2,11M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej kuch…
$193,123
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 290 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa …
$586,225
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$316,019
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attica. Domek składa si…
$193,454
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 95 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonett…
$210,679
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 182 m²
Piętro -1/3
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 182 metrów kwadratowych w Attica. Miasto znajduje się na…
$322,424
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 350 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, …
$2,58M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Municipality of Megara.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Megara, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się