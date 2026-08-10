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Penthouse na Sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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92 obiekty total found
Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/3
Nowoczesne apartamenty 1- i 2- Sypialnia w Agios Athanasios, Limassol Odkryj nowy projekt m…
$495,327
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: przestronny penthouse w budowie w prestiżowej dzielnicy Agios Athanasios, oferu…
$1,26M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Budynek znajduje się w pobliżu wszystkich udogodnień i w niewielkiej odległości od centrum m…
$1,10M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4/4
2- Sypialnia Penthouse - Agios Athanasios, Limassol Ten luksusowy apartament z dwoma sypial…
$581,199
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VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Piętro 3
Oszałamiający nowy apartament z 3 sypialniami w Pietra Residence, nowoczesny butik w dzielni…
$774,870
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VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: Przestronny nowoczesny penthouse jest w trakcie budowy w południowo-po obszarze…
$1,01M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Piętro 3
Przedstawiamy elegancki dwupoziomowy penthouse w prestiżowej dzielnicy Agios Athanasios w Li…
$999,804
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 4/4
Trzypokojowy apartament położony w Agios Athanasios obszarze Limassol, w nowoczesnym komplek…
$1,51M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Piętro 3/3
Elegancki 3-Sypialnia Apartament w cichej dzielnicy mieszkalnej Ten przestronny apartament …
$629,574
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Piętro 3/3
Projekt jest zupełnie nową nieruchomością, która składa się z 5 najwyższych apartamentów w j…
$749,147
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 3/3
Luksusowe 2-Sypialnia Apartamenty w Agios Athanasios, Limassol Szczegóły dotyczące własnośc…
$503,660
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VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 314 m²
Piętro 3
Stylowe mieszkanie Życie nad morzem - Linopetra, Limassol Ten pięknie zaprojektowany aparta…
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 3
Sprzedam 2 pokojowe penthouse z ogrodem na dachu i prywatnym basenem. Położony w obszarze mi…
$580,734
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 261 m²
Piętro 4
Ten luksusowy apartament z trzema sypialniami w Agios Athanasios, Limassol, oferuje wyjątkow…
$807,221
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 3/3
Trzyosobowy apartament z prywatnym basenem i tarasem na dachu - Ultimate City Retreat w Lino…
$1,86M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Dwusypialnia Penthouse - Podwyższone życie z Expansive Outdoor Space Ten elegancki apartame…
$1,12M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Ten nowoczesny trzypiętrowy budynek mieszkalny jest przeznaczony do ukończenia w latach 2026…
$413,614
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Brand new Penthouse z widokiem na morze na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy Columbia, bardzo…
$1,07M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: Przestronny nowoczesny penthouse w budowie w obszarze Agios Athanasios, o powie…
$1,12M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 389 m²
Piętro 389
Odkryj nowy standard życia miejskiego w naszej nowoczesnej strzeżonej społeczności położonej…
$1,48M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Na sprzedaż: oszałamiający apartament z ogrodem na dachu, położony w okolicy Linopette. Obie…
$778,184
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 4
3- Sypialnia Apartament Pokoje w tym mieszkaniu są przeznaczone dla rodzin lub kupujących, k…
$943,455
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Piętro 3/3
Ten 3 Sypialnia Penthouse znajduje się w Agios Athanasios, Limassol, zaledwie 5 minut od Fol…
$871,101
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3
Ten przestronny apartament dwupokojowy zapewnia wysoki standard współczesnego życia w spokoj…
$516,853
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3/3
3- Sypialnia Apartament - Eleganckie Urban Living in Ayios Athanasios, Limassol Opis ogólny …
$1,09M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Ten projekt jest spektakularny. Z 12 apartamentów, wspaniałe wzory i elewacji 30m2, jest w r…
$401,796
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 271 m²
Piętro 3/3
W tętniącej życiem Columbii dzielnicy Limassol zamieszkał nowy, prestiżowy rozwój. Ten ekskl…
$1,48M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 5/5
Doświadczyć przybrzeżnego stylu życia w najlepszym, zaledwie kilka kroków od morza. Życie bo…
$1,76M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Piętro 5
Lovely Penthouse 3-pokojowe w Limassol, Cypr, w okolicy Neapolis, znajduje się w pobliżu Ova…
$728,142
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż nowoczesny penthouse na etapie budowy w jednym z najbardziej popularnych obszaró…
$511,752
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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