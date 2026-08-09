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Penthouse na Sprzedaż w Larnaka, Cypr

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287 obiektów total found
Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 3
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Livadia, Larnaca, ten nowoczesny apartament z dwo…
$362,425
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament dwuosobowy z studium i duża weranda - Aradippou, Larnaca Ten nowoczes…
$325,211
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VIDI GROUP
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 3/3
Nowoczesne życie w spokojnym sąsiedztwie wybrzeża Elegancki 2-Sypialnia Apartament z dużą w…
$393,738
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VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Trwa nowy projekt mieszkaniowy w bardzo wysuniętej części Larnaca-Aradippou, składający się …
$319,074
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 87 m²
Ogłoszenie o sprzedaży dwupokojowego apartamentu z tarasem na dachu.Twój dom w pobliżu parku…
$531,209
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Ten nowoczesny i luksusowy projekt będzie położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Livad…
$354,526
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny znajduje się w Oroklini, Larnaca, zaledwie 2 km od plaży i …
$248,168
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Jest to unikalny projekt budynku mieszkalnego na sprzedaż w Larnaca. Ten stylowy budynek mie…
$380,799
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Piętro 7/8
Oferujemy trzypokojowe mieszkanie położone na siódmym piętrze.Ten projekt z oszałamiającymi …
$1,20M
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 4/5
Ten wyjątkowy apartament z 2 sypialniami w Tsakilero, Larnaca oferuje 161 m2 całkowitej powi…
$348,441
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4
2- Sypialnia Apartamenty - elastyczne domy do codziennego życia Dwupokojowe apartamenty ofer…
$458,780
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VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 5/5
Nowoczesne apartamenty 1 i 2 Sypialnia w Luksusowym kompleksie Gated w Limassol Te znakomic…
$508,723
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VIDI GROUP
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Wysokiej klasy projekt mieszkalny, oferujący ekskluzywną społeczność i nowoczesne udogodnien…
$354,526
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 4/4
Penthouse 2 sypialnia oferuje hojne wnętrza i wszechstronny układ, który doskonale dopasowuj…
$365,058
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VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Doświadcz doskonałej mieszanki elegancji i wygody w tym oszałamiającym luksusowym mieszkaniu…
$413,614
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Piętro 3
Nowoczesne życie w Aradippou, Larnaca Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy znajduje się w upr…
$272,945
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 4
Nowoczesny apartament 2-pokojowe mieszkanie na 4 piętrze nowoczesnego kompleksu mieszkalnego…
$435,754
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Elegancki penthouse z wysokiej jakości wykończenia, prywatny parking i dedykowany magazyn. Z…
$360,435
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 3/3
2- Sypialnia Apartament - wygodne i elastyczne życie Przeznaczony dla par lub małych rodzin,…
$313,597
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VIDI GROUP
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Penthouse w Pyla, Cypr
Penthouse
Pyla, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Doskonała lokalizacja Projekt zlokalizowany w gwałtownie rozwijającym się obszarze dzielnicy…
$209,064
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny, nowoczesny budynek z 10 ekskluzywnymi apartamentami. Penthouses są dwupoziomowe …
$389,979
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 2/2
Ten wyjątkowy apartament z 2 sypialniami w Livadii, Larnaca oferuje 158 m2 całkowitej powier…
$371,670
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VIDI GROUP
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny w Oroklini, Larnaca, oferuje szereg jedno- do trzypokojowyc…
$342,709
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Nowoczesny kompleks apartamentowy położony w szybko rozwijającym się i bardzo wysublimowanym…
$279,096
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Piętro 5/5
Wyjątkowy penthouse marki nowy 3-pokojowe na sprzedaż w samym sercu Larnaca, w południe-po o…
$629,128
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Brand- nowy penthouse 1-sypialnia, jednostka 303 na 3 piętrze współczesnego budynku mieszkal…
$232,294
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VIDI GROUP
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 4
Ten dwupokojowy apartament w nowym rozwoju w Livadii, jednym z najbardziej obiecujących i sz…
$370,762
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Elegancki apartament z wysokiej jakości wykończenia, prywatny parking i dedykowany magazyn. …
$295,438
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 3/3
2- Sypialnia Apartamenty Przeznaczone dla małych rodzin lub profesjonalistów, apartamenty z …
$307,789
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VIDI GROUP
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Penthouse w Pervolia, Cypr
Penthouse
Pervolia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Dwupokojowy apartament z przestronną werandą w PervoliiTen przestronny apartament z dwoma sy…
$187,890
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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