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Penthouse na Sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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231 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 6
Powierzchnia 800 m²
Piętro 33/38
Limassol Seafront, CyprUltimate Trophy Residence Over the Mediterranean Exclusive, zamknięt…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 340 m²
Ten apartament znajduje się w pobliżu centrum Limassol w obszarze Papas, spokojnej i prestiż…
$2,19M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Piętro 6/6
Ten 3 Sypialnia znajduje się w centrum Limassol, w bardzo cichej okolicy, w pobliżu wszystki…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Piętro 3/3
3 Sypialnia Apartament - Przestronny nowoczesny dom z podwyższonym mieszkaniem na zewnątrz I…
$534,698
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 399 m²
Piętro 6/6
Rzadka okazja do posiadania penthouse z widokiem na morze w Essex Luxury Residence, uderzają…
$2,30M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3
* Płatności Crypto przyjęte. Księżniczko Widok jest ekskluzywny rozwój mieszkalny oferuje za…
$497,936
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/4
Penthouse na sprzedaż w budowie, położony w prestiżowej dzielnicy Ayia Zoni. Ten przestronny…
$1,45M
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Piętro 4
Ten imponujący penthouse z 5 sypialniami, położony zaledwie 100 metrów od morza, oferuje rza…
$1,16M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol District, Cypr
Penthouse
Limassol District, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami znajduje się w Starlit Residence, zupełnie n…
$609,771
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż jest wspaniały projekt penthouse, oferujący 111 m2 powierzchni wewnętrznej. Ten …
$677,866
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Penthouse w Limassol District, Cypr
Penthouse
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Nowoczesny apartament dwupokojowy w butiku rozwoju mieszkalnego znajduje się w samym sercu M…
$533,114
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol District, Cypr
Penthouse
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Piętro 3
3 BR Penthouse + pokryty Weranda, 3. piętro z pełnym widokiem na morze 181.67m2: zadaszony o…
$557,872
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 359 m²
Luksusowy apartament nad morzem w Neapolis, Limassol, położony zaledwie 50 metrów od Morza Ś…
$5,01M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Ten stylowy apartament z trzema sypialniami położony jest w pożądanej dzielnicy Agios Nikola…
$1,10M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/3
Niewielka liczba apartamentów tworzy poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, a także poczucie …
$774,700
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3
* Płatności kryptograficzne przyjęte Księżniczko Widok jest ekskluzywny rozwój mieszkalny of…
$497,936
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Penthouse w Limassol District, Cypr
Penthouse
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Ten apartament z dwoma sypialniami w Mesa Geitonia, Limassol, jest luksusowym i nowoczesnym …
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 323 m²
Piętro 4/4
Położony w bardzo sought- after Agios Nektarios sąsiedztwie w samym sercu Limassol, Residenc…
$1,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol District, Cypr
Penthouse
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 4/4
2- Sypialnia Apartament - Mesa Geitonia, Limassol Ten przestronny apartament z dwoma sypial…
$708,438
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 6
Opis apartamentu: Oszałamiający apartament z trzema sypialniami położony na 6 piętrze, oferu…
$1,54M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 6/6
Na sprzedaż jest nowoczesny penthouse w budowie o przestronnej powierzchni wewnętrznej 47 m2…
$456,963
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3
Położony w szybko rozwijającym się obszarze Zakaki, to eleganckie mieszkanie jest częścią bu…
$516,024
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami oferuje 96 metrów kwadratowych przestrzeni we…
$816,337
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: Ten imponujący apartament w budowie oferuje nowoczesny styl życia w prestiżowej…
$1,15M
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Skaliste linie i minimalistyczna estetyka tworzą uderzającą obecność wizualną, która harmoni…
$413,614
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/4
Jest to nowy projekt w samym sercu Neapolis, zaledwie 500 metrów od plaży. Ta lokalizacja pi…
$560,182
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Piętro 4/4
Stylowy apartament 3 sypialnia w sercu Limassol - Katholiki Area Ten nowoczesny apartament …
$1,14M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 460 m²
Piętro 30/30
Na sprzedaż: Ten wyjątkowy apartament w budowie oferuje luksusowe życie w sercu Limassol. Po…
$20,24M
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 197 m²
Piętro 3/3
Apartament trzyosobowy - przestronne rodziny z widokiem na morze Dla tych, którzy cenią zaró…
$789,799
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż jest przestronny, w pełni gotowy do zakwaterowania apartament, położony w samym …
$746,062
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Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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