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Penthouse na Sprzedaż w Pafos, Cypr

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58 obiektów total found
Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż ekskluzywny apartament projekt położony w tętniącej życiem okolicy Pafos. Ten no…
$687,513
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Piętro 5/5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne, serwisowane apa…
$2,24M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Sprzedam prospektywnie zgodnie z planem: ten imponujący apartament 3-sypialnia i 2-łazienka …
$728,125
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 291 m²
Piętro 291
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$1,31M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 6/6
Rezydencja zbudowany w słynnym parku kwiatów w centrum Pafos. Park o powierzchni 32,000 m2 s…
$566,177
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 4/4
2- Sypialnia Penthouse - Centrum miasta, Pafos Ten stylowy penthouse z dwoma sypialniami zn…
$414,659
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż jest nowoczesny penthouse w budowie, o powierzchni wewnętrznej 69.02 m2. Ten sty…
$618,158
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Dwupokojowy penthouse - Luksusowe życie z prywatnym tarasem na dachu Ten wspaniały apartamen…
$694,043
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
Jest to premium kompleks mieszkalny położony w samym sercu obszaru turystycznego, zaledwie k…
$808,621
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 4/4
Ten elegancki 4-piętrowy budynek apartamentowy znajduje się w obszarze Pano (górnej) Pafos, …
$1,00M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Piętro 6
Horizon Living - 3- Sypialnia Apartament Apartament trzypokojowy jest przeznaczony dla rodzi…
$3,29M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Luksusowe, Duże Penthouses znajduje się w większości centralnej części Pafos, który jest w o…
$688,259
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Piętro 6/6
Ten przestronny penthouse z trzema sypialniami zapewnia podwyższone życie na wybrzeżu w jedn…
$1,36M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 325 m²
Piętro 325
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$1,56M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/4
Luksusowe, uwodzicielskie i starannie przemyślane, ten luksusowy projekt znajduje się w jedn…
$728,576
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 304
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$1,25M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Piętro 6/6
Ten przestronny penthouse z trzema sypialniami zapewnia podwyższone życie na wybrzeżu w jedn…
$1,63M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny penthouse, który jest w budowie i oferuje 104 m2 komfort…
$553,718
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Ten apartament jest 2-sypialnia, 2-łazienka domu w centralnej lokalizacji w Pafos, Cypr. Bli…
$328,528
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Penthouse w Anavargos, Cypr
Penthouse
Anavargos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Nowoczesne, przestronne apartamenty znajdują się w bardzo centralnej okolicy. Zaledwie kilka…
$354,526
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Piętro 4/4
Dwupokojowy apartament - Nowoczesny komfort w Universal, Pafos Ten dwupokojowy apartament łą…
$578,369
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Wspaniała możliwość inwestycji: apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w popularnym Uniwersa…
$308,267
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: nowoczesny penthouse w budowie, położony w prestiżowej dzielnicy grobowców król…
$1,04M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Ten nowoczesny apartament z dwoma sypialniami znajduje się w bardzo południowej części Uniwe…
$324,982
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Agencja
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/1
Ten przestronny apartament oferuje 112 m2 powierzchni mieszkalnej w samym sercu Kato Pafos. …
$952,977
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Luksusowe, Duże Penthouses znajduje się w większości centralnej części Pafos, który jest w o…
$713,581
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 325 m²
Piętro 3/3
3 SYPIALNIA APARTAMENT - Przestronne luksusowe dla nowoczesnego życia śródziemnomorskiego In…
$1,08M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/1
Rezydencja zbudowany w słynnym parku kwiatów w centrum Pafos. Park o powierzchni 32,000 m2 s…
$629,489
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 293 m²
Piętro 293
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$1,27M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: Zwróć uwagę na ten nowoczesny penthouse, który jest obecnie w budowie w bardzo …
$582,861
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

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