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Penthouse w górach na Sprzedaż w Cypr

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Pafos
58
Larnaka
131
Limassol
193
Jermasoja
118
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6 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 3/3
Przedstawiamy luksusowy, nowo wybudowany apartament 3-bedded położony w spokojnej i spokojne…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowa, niska rezydencja w Limassol na CyprzeOferujemy apartamenty klasy premium: 2 trzyp…
$754,206
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Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
New low-rise residence with a swimming pool close to Limassol Port, Cyprus We offer apartme…
$717,283
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Penthouse 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/3
🇵🇱 Apartament 302 — Przestronny 3-pokojowy apartament z prywatnym tarasem na dachu i widokie…
$1,15M
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
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