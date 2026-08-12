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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Cypr

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Pafos
58
Larnaka
131
Limassol
193
Jermasoja
118
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18 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 3/3
Przedstawiamy luksusowy, nowo wybudowany apartament 3-bedded położony w spokojnej i spokojne…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Piętro 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
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Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa niska zabudowa z malowniczym widokiem blisko morza i centrum Limassol na Cyprze Oferuj…
$655,379
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Penthouse 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowa, niska rezydencja w Limassol na CyprzeOferujemy apartamenty klasy premium: 2 trzyp…
$754,206
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Penthouse 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
C202 - 2 sypialnie 124; 2 łazienki 124; 79 m ² Wewnętrzne + 19 m ² Obkryta Weranda 124; Całk…
$518,520
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Penthouse 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 6
Luksusowa rezydencja z basenem i widokiem panoramicznym 80 metrów od plaży, Larnaka, Cypr O…
$780,213
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Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
New low-rise residence with a swimming pool close to Limassol Port, Cyprus We offer apartme…
$717,283
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Penthouse 6 pokojów w Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 6
New residence with a parking near the beach, Larnaca, Cyprus We offer apartments with parki…
$842,856
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Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Cyp…
$465,254
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Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Cyp…
$431,211
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Penthouse 3 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 299 m²
Piętro 13/13
Exceptional 3 Bedroom Penthouse with Breathtaking View This luxury penthouse is located i…
$2,78M
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Penthouse 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 3/4
Doświadcz przestronne i bezpieczne wybrzeże życia w tym pięknie zaprojektowany dwupokojowy, …
$323,408
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Penthouse 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
D202 - 2 sypialnie 124; 2 łazienki 124; 78 m ² Wewnętrzne + 19,5 m ² Zakryta Weranda Obszar …
$530,042
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Penthouse 5 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 4
Gated residence with green areas and a parking in the heart of Limassol, Cyprus We offer sp…
$1,71M
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 247 m²
Piętro 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Penthouse 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Penthouse 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 302 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowa niska rezydencja z basenem i parkingiem 300 metrów od plaży, Limassol, Cypr Oferujemy …
$1,66M
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Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 5
Modern gated residence with a green area, Limassol, Cyprus We offer luminous apartments wit…
$1,04M
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Penthouse 4 pokoi w Limassol, Cypr
Penthouse 4 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 3
Gated residence with a swimming pool and a view of the sea at 200 meters from the beach, Lim…
$755,321
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Parametry nieruchomości w Cypr

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z Taras
z Widok na góry
z Basen
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