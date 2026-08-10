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Penthouse na Sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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119 obiektów total found
Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Piętro 3
Apartament z 3 sypialniami (mieszkanie 301) na 3 piętrze The Blue View w Panorea, Germasogei…
$725,712
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Piętro 3
Brand- nowy apartament 3 + 1 sypialnia znajduje się w zamkniętym kompleksie z ogrodem na dac…
$867,749
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 282 m²
Piętro 4/4
2- Sypialnia Penthouse - Limassol Ten luksusowy apartament z dwoma sypialniami jest częścią…
$1,24M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Piętro 2/3
2 Sypialnia Apartament - Nowoczesny komfort z podniesionymi widokami Intro Ten elegancki apa…
$696,881
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
Ten nowy projekt znajduje się na wzgórzu, otoczony pięknymi krajobrazami i z panoramicznym w…
$856,805
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 4/4
Apartament trzyosobowy z basenem na dachu i basenem morskim - Germasogeia, Limassol Ten eks…
$2,21M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 305 m²
Piętro 305
Luksusowy apartament z 4 sypialniami w prestiżowym kompleksie położonym w dzielnicy Germasoy…
$1,54M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż nowoczesny projekt penthouse w prestiżowej okolicy Potamos Germasoya. Całkowita …
$1,29M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 328 m²
Piętro 5/5
3 Sypialnia Residence - Premium Rodzina mieszka w Resort-Style Wspólnoty Rezydencja 3-pokojo…
$1,89M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Piętro 4/4
3 Sypialnia Residence - Premium Rodzina mieszka w Resort-Style Wspólnoty Rezydencja 3-pokojo…
$1,59M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament na projekt w popularnym obszarze Germasoya, zakończenie b…
$1,52M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Obszar: znajduje się w pobliżu centrum Limassol w obszarze PAPAS. Jest to spokojny i prestiż…
$2,63M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/4
Położony w bardzo pożądanym obszarze Potamos Germasogeia, ten butikowy rozwój mieszkalny ofe…
$1,31M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: nowoczesny penthouse w budowie w popularnej dzielnicy Germasoya. Obiekt oferuje…
$1,02M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 357 m²
Piętro 4/4
3- Sypialnia Penthouse - Limassol Ten luksusowy apartament z trzema sypialniami jest części…
$1,65M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: Nowoczesny penthouse, obecnie w budowie, o wyszukanej powierzchni wewnętrznej 1…
$1,26M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Piętro 2/2
3 Sypialnia Apartament - Przestronne współczesne życie z panoramicznych okolic Intro Ten hoj…
$853,679
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Piętro 4/4
Stylowy apartament dwuosobowy w kompleksie Gated w pobliżu wybrzeża Limassol Ten przestronny…
$928,013
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 2/3
2 Sypialnia Apartament - Nowoczesny komfort z podniesionymi widokami Intro Ten elegancki apa…
$679,459
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
3- Sypialnia Apartament - Potamos Germasogeias, Limassol Ten elegancki apartament z trzema …
$1,44M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 344 m²
Piętro 344
$3,05M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 267 m²
Ciesz się najlepszym z obu światów z spokojnym życiem wsi i szybki dostęp do tętniącego życi…
$534,276
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Piętro 4/4
3 APARTAMENT SYPIALNIKA - Podwyższone życie z Majestic Mountain & City Widoki Intro Ta wyjąt…
$1,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Piętro 5
Ten penthouse z 4 sypialniami łączy nowoczesny design z praktycznym komfortem. Otwarty salon…
$1,22M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Piętro 2/3
3- Sypialnia Apartament - Potamos Germasogeias, Limassol Ten elegancki apartament z trzema …
$1,43M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/4
Położony rzut kamieniem z Azure wody Morza Śródziemnego, tuż obok głównej drogi turystycznej…
$822,320
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: nowoczesny penthouse, w budowie, w popularnej dzielnicy Germasoya. Przestronna …
$700,412
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Doświadcz szczyt nowoczesnego życia w tym wykwintnym apartamencie z trzema sypialniami, zbud…
$802,704
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/3
2 Sypialnia Apartament - Nowoczesny komfort z podniesionymi widokami Intro Ten elegancki apa…
$691,074
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Piętro 4/4
Położony w bardzo pożądanym obszarze Potamos Germasogeia, ten butikowy rozwój mieszkalny ofe…
$1,43M
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