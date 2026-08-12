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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Cypr

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Pafos
58
Larnaka
131
Limassol
193
Jermasoja
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7 obiektów total found
Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Penthouse 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
C202 - 2 sypialnie 124; 2 łazienki 124; 79 m ² Wewnętrzne + 19 m ² Obkryta Weranda 124; Całk…
$518,520
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Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Cyp…
$465,254
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 6 pokojów w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z trzema sypialniami w Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Cyp…
$431,211
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Penthouse 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 3/4
Doświadcz przestronne i bezpieczne wybrzeże życia w tym pięknie zaprojektowany dwupokojowy, …
$323,408
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Penthouse 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
D202 - 2 sypialnie 124; 2 łazienki 124; 78 m ² Wewnętrzne + 19,5 m ² Zakryta Weranda Obszar …
$530,042
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Parametry nieruchomości w Cypr

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z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
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