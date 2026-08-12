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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
104
Peyia
5
Polis
3
Yeroskipou
13
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172 obiekty total found
Inny 284 m² w Pafos, Cypr
Inny 284 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Prezentacja wyjątkowego, w pełni natendowanego wielojednostkowego majątku mieszkalnego znajd…
$1,10M
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Inny 216 m² w Yeroskipou, Cypr
Inny 216 m²
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 216 m²
Wyjątkowa, wysoka szansa inwestycyjna w sercu Geroskipou. Ten nowoczesny blok mieszkalny skł…
$726,476
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Pomieszczenie biurowe 79 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 79 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż jest doskonałym biurem na etapie planowania w rozwijającym się obszarze Geroskip…
$408,002
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TekceTekce
Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne apartamenty z ob…
$604,138
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Magazyn 1 615 m² w Trimithousa, Cypr
Magazyn 1 615 m²
Trimithousa, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 615 m²
Jednostka przemysłowa w Tremithonia. Jednostka składa się z parteru, mezzaniny i pierwszego …
$1,11M
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Pomieszczenie biurowe 698 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 698 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 698 m²
Premium Commercial Property in Pafos - Rzadkie inwestycje i możliwości biznesowe. Ustaw swój…
$3,98M
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Sklep 300 m² w Pafos, Cypr
Sklep 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Odkryj wyjątkową okazję biznesową w jednym z najbardziej tętniących życiem węzłów handlowych…
$1,42M
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Nieruchomości inwestycyjne w Polis, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne
Polis, Cypr
Jest to propozycja projektu z zabezpieczonym pozwoleniem na budowę 43 wyższych nieruchomości…
$1,59M
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Sklep 72 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 72 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 72 m²
Piękna pozycja w Geroskipou do posiadania sklepu. Zewnętrzne cechy to ogrody, duże tarasy s…
$114,080
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2
Office 102 znajduje się na 1 piętrze i posiada otwarty plan, w tym powierzchni biurowej, mał…
$131,299
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 298 m² w Polis, Cypr
Sklep 298 m²
Polis, Cypr
Powierzchnia 298 m²
Sklep na parterze budynku α mieszanego w Polis Chrysohous, Pafos. Składa się ona z powierzch…
$404,309
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Nieruchomości komercyjne 606 m² w Mesogi, Cypr
Nieruchomości komercyjne 606 m²
Mesogi, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 606 m²
Budynek komercyjny z podłogą mezzanine znajduje się w najbardziej popularnym obszarze przemy…
$1,74M
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Sklep 137 m² w Pafos, Cypr
Sklep 137 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 137 m²
Trzy zjednoczone jednostki handlowe w budynku w dzielnicy Agios Theodoros, gmina Pafos. Trzy…
$362,981
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Pomieszczenie biurowe 64 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 64 m²
Nowoczesny, mieszany rozwój w obszarze Geroskipou, Pafos. Składa się z 2 sklepów (131 m ² ka…
$322,337
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Nieruchomości inwestycyjne 699 m² w Chloraka, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 699 m²
Chloraka, Cypr
Sypialnie 21
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 699 m²
3 wille nad morzem, jedna willa z 9 sypialniami, dwie wille z 6 sypialniami. W spektakularny…
$4,72M
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2/5
Nowoczesne Class- Office & Retail Spaces w sercu Pafos Odkryj premium rozwoju handlowego zn…
$1,48M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Lokale gastronomiczne w Tsada, Cypr
Lokale gastronomiczne
Tsada, Cypr
Położony w górnej części Tsady, w obszarze Paphos, ta strona jest atrakcyjną okazją zarówno …
$271,263
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Nieruchomości inwestycyjne 1 759 m² w Argaka, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 759 m²
Argaka, Cypr
Powierzchnia 1 759 m²
Ten projekt inwestycyjny 4 willi znajduje się w Argaka, części malowniczej dzielnicy Polis. …
$8,26M
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Sklep 72 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 72 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 72 m²
Piękna pozycja w Geroskipou do posiadania sklepu. Zewnętrzne cechy to ogrody, duże tarasy s…
$114,080
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Pafos pół piętra w Konia, Cypr
Pafos pół piętra
Konia, Cypr
Pokoje 11
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 349 m²
Liczba kondygnacji 3
Pół piętra biurowego — 11 biur, powierzchnia wewnętrzna 315 m² + taras 34 m², łączna powierz…
$1,75M
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Pomieszczenie biurowe 150 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesne biuro 4th-floor jest dostępne na sprzedaż w samym sercu centrum miasta Pafos, ofe…
$1,05M
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Hotel 2 000 m² w Kissonerga, Cypr
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w jednym z najbardziej malowniczych i historycznych obszarów Pafos, Cypr, nasze apa…
$4,43M
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Nieruchomości inwestycyjne 845 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 845 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 845 m²
Ta nieruchomość znajduje się w idealnym miejscu między Kato Pafos i Universal. Budynek jest …
$1,59M
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Nieruchomości inwestycyjne 135 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 135 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w najbardziej pożądanym obszarze w Pafos, Universal jest dosłownie minut spacerem d…
$578,428
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Sklep 109 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 109 m²
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Wspaniała okazja, aby kupić nowy sklep w budowie w tętniącym życiem obszarze Ge…
$990,863
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Lokale gastronomiczne w Konia, Cypr
Lokale gastronomiczne
Konia, Cypr
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej Armu, ta strona jest atrakcyjną okazją do budowy pry…
$154,134
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Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m² w Timi, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m²
Timi, Cypr
Powierzchnia 1 150 m²
Budynek na sprzedaż w pobliżu międzynarodowego lotniska Paphos. Obecnie budynek jest używany…
$998,584
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 1/3
Office Space - Podnieść swoją działalność w Pafos 'Premier Commercial Hub Usytuowany w jedn…
$1,94M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: Wielka szansa na zakup biura zgodnie z planem na drugim piętrze nowoczesnego bu…
$326,402
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Nieruchomości inwestycyjne 306 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 306 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Dwa dwupiętrowe apartamenty zjednoczone w Agios Theodoros. Apartamenty zajmują środkowe i ws…
$328,079
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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