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Sklepy na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
19
Yeroskipou
3
Sklep Usuwać
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28 obiektów total found
Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne apartamenty z ob…
$604,138
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Sklep 300 m² w Pafos, Cypr
Sklep 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Odkryj wyjątkową okazję biznesową w jednym z najbardziej tętniących życiem węzłów handlowych…
$1,42M
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Sklep 72 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 72 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 72 m²
Piękna pozycja w Geroskipou do posiadania sklepu. Zewnętrzne cechy to ogrody, duże tarasy s…
$114,080
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TekceTekce
Sklep 298 m² w Polis, Cypr
Sklep 298 m²
Polis, Cypr
Powierzchnia 298 m²
Sklep na parterze budynku α mieszanego w Polis Chrysohous, Pafos. Składa się ona z powierzch…
$404,309
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Sklep 137 m² w Pafos, Cypr
Sklep 137 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 137 m²
Trzy zjednoczone jednostki handlowe w budynku w dzielnicy Agios Theodoros, gmina Pafos. Trzy…
$362,981
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Sklep 72 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 72 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 72 m²
Piękna pozycja w Geroskipou do posiadania sklepu. Zewnętrzne cechy to ogrody, duże tarasy s…
$114,080
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Sklep 109 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 109 m²
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Wspaniała okazja, aby kupić nowy sklep w budowie w tętniącym życiem obszarze Ge…
$990,863
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Sklep 52 m² w Peyia, Cypr
Sklep 52 m²
Peyia, Cypr
Powierzchnia 52 m²
Ta unikalna lokalizacja znajduje się w samym sercu jednego z najbardziej ruchliwych miejsc t…
$431,096
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Sklep 32 m² w Pafos, Cypr
Sklep 32 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 32 m²
Sklep w tętniącej życiem lokalizacji w mieście Kato Pafos. Nieruchomość znajduje się w pobl…
$126,755
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Sklep 146 m² w Pafos, Cypr
Sklep 146 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 146 m²
Sklep na sprzedaż znajduje się na parterze centrum biznesowego. Konsista parter 97m2 i mezza…
$914,860
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Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Dzień zakończenia: około 18 miesięcy Na sprzedaż: sklep parterowy o wewnętrznej powierzchni…
$599,207
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Sklep 114 m² w Tala, Cypr
Sklep 114 m²
Tala, Cypr
Powierzchnia 114 m²
Dajemy wspaniałą okazję, aby stać się właścicielem słynnej restauracji w miejscowości Tala, …
$555,170
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Sklep 446 m² w Pafos, Cypr
Sklep 446 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 446 m²
W centrum Pafos rośnie nowe centrum handlowe - zaawansowany budynek mieszany przeznaczony dl…
$2,69M
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Sklep 300 m² w Pafos, Cypr
Sklep 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Ten duży sklep o powierzchni 300 m2 plus 145m2 mezzanine z dużymi werandami znajduje się na …
$749,009
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Sklep 500 m² w Pafos, Cypr
Sklep 500 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 500 m²
Biznes dobrej woli na sprzedaż (Klub nocny) Przestronny wewnętrzny obszar 500 metrów kwadra…
$173,524
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Sklep 609 m² w Peyia, Cypr
Sklep 609 m²
Peyia, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 609 m²
Położony w samym sercu Coral Bay - jeden z najbardziej znanych i najbardziej wysuniętych po …
$1,86M
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Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Dzień zakończenia: około 18 miesięcy Na sprzedaż: sklep parterowy o wewnętrznej powierzchni…
$599,207
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Sklep 41 m² w Pafos, Cypr
Sklep 41 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 41 m²
Sklep na sprzedaż w Kato Pafos. Powierzchnia wewnętrzna wynosi 41m2 z 4m2 pokrytą werandą.…
$144,040
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Sklep 360 m² w Pafos, Cypr
Sklep 360 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 360 m²
Lovely rogu komercyjny dwupiętrowy sklep położony w obszarze Agios Theodoros w centrum miast…
$400,178
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Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Sklep handlowy na sprzedaż - Prime Investment Opportunity in Kato Pafos Niezaprzeczalna oka…
$226,062
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Piętro 2
Ground Floor Shop 1 & Ground Floor Shop 2 Te nieruchomości składają się z dwóch ciągłych skl…
$376,771
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Położony w samym sercu Kato pafos ten biznes restauracyjny został założony w 1979 roku. Jest…
$1,48M
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Sklep 78 m² w Polemi, Cypr
Sklep 78 m²
Polemi, Cypr
Powierzchnia 78 m²
Premium Commercial Showroom - Polemi Main Road Rzadka okazja handlowa zlokalizowana na głów…
$181,601
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Sklep 1 818 m² w Pafos, Cypr
Sklep 1 818 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 818 m²
Duża przestrzeń detaliczna dawniej używana jako supermarket na parterze budynku w obszarze A…
$2,30M
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Sklep 140 m² w Polis Chrysochous, Cypr
Sklep 140 m²
Polis Chrysochous, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż: Przestronny sklep na parterze o łącznej wewnętrznej powierzchni 140 metrów kwad…
$288,081
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Sklep 100 m² w Pafos, Cypr
Sklep 100 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 100 m²
Prime Commercial Property & Business Opportunity in Kato Pafos Fox Realty stanowi wyłączną o…
$1,38M
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Sklep 289 m² w Pafos, Cypr
Sklep 289 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 289 m²
Piętro 2
Sklep komercyjny / Restauracja na sprzedaż - Pafos Town Centre Nieruchomość komercyjna na s…
$437,696
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 500 m² w Pafos, Cypr
Sklep 500 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 500 m²
Biznes dobrej woli na sprzedaż (Klub nocny) Przestronny wewnętrzny obszar 500 metrów kwadra…
$172,848
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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