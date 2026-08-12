Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dystrykt Pafos
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Dystrykt Pafos, Cypr

;
Pafos
31
Yeroskipou
6
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
38 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 79 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 79 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż jest doskonałym biurem na etapie planowania w rozwijającym się obszarze Geroskip…
$408,002
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 698 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 698 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 698 m²
Premium Commercial Property in Pafos - Rzadkie inwestycje i możliwości biznesowe. Ustaw swój…
$3,98M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2
Office 102 znajduje się na 1 piętrze i posiada otwarty plan, w tym powierzchni biurowej, mał…
$131,299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 64 m²
Nowoczesny, mieszany rozwój w obszarze Geroskipou, Pafos. Składa się z 2 sklepów (131 m ² ka…
$322,337
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2/5
Nowoczesne Class- Office & Retail Spaces w sercu Pafos Odkryj premium rozwoju handlowego zn…
$1,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesne biuro 4th-floor jest dostępne na sprzedaż w samym sercu centrum miasta Pafos, ofe…
$1,05M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 1/3
Office Space - Podnieść swoją działalność w Pafos 'Premier Commercial Hub Usytuowany w jedn…
$1,94M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: Wielka szansa na zakup biura zgodnie z planem na drugim piętrze nowoczesnego bu…
$326,402
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Office Space - Podnieść swoją działalność w Pafos 'Premier Commercial Hub Usytuowany w jedn…
$7,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 1 082 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 082 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 082 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: All- nowy budynek biurowy w ramach projektu o imponującej powierzchni wewnętrzn…
$5,16M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2/5
Nowoczesne Class- Office & Retail Spaces w sercu Pafos Odkryj premium rozwoju handlowego zn…
$1,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2/3
Office Space - Podnieść swoją działalność w Pafos 'Premier Commercial Hub Usytuowany w jedn…
$2,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 187 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 187 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 187 m²
Ten gotowy-do-ruchu-w biurze, położony w samym sercu Pafos, oferuje idealne środowisko pracy…
$1,21M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 187 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 187 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 187 m²
Ten gotowy-do-ruchu-w biurze, położony w samym sercu Pafos, oferuje idealne środowisko pracy…
$1,21M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 173 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 173 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 173 m²
W centrum Pafos rośnie nowe centrum handlowe - zaawansowany budynek mieszany przeznaczony dl…
$1,06M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Yeroskipou, Cypr
Piętro 1
Ten nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań łączy dwa podziemne sklepy detaliczne z siedmiom…
$399,605
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Business Centre w Pafos, Cypr
Business Centre
Pafos, Cypr
Powierzchnia 349 m²
Na sprzedaż: half-floor office space on the first level in Business Centre, Pafos.Nowoczesny…
$1,77M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2/5
Nowoczesne Class- Office & Retail Spaces w sercu Pafos Odkryj premium rozwoju handlowego zn…
$2,51M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 1 260 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 260 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 260 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Nowoczesny powierzchni biurowej w budowie w centrum Pafos o wewnętrznej powierz…
$8,02M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Liczba kondygnacji 9
Rozwój obejmuje działki FIVE. Początkowa działka została wykorzystana do budowy budynku, pod…
$5,71M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 349 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 349 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 349 m²
Premium Commercial Property in Pafos - Rzadkie inwestycje i możliwości biznesowe. Ustaw swój…
$1,94M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 76 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 76 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż - Odnowione biuro na najwyższym piętrze w Central Pafos Doskonała okazja, aby w…
$178,929
Zostaw prośbę
Business Centre w Pafos, Cypr
Business Centre
Pafos, Cypr
Powierzchnia 2 094 m²
Na sprzedaż: Business Centre commercial building, Pafos.Klasa premium Projekt wiarygodnego d…
$10,88M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Yeroskipou, Cypr
Piętro 2
Ten nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań łączy dwa podziemne sklepy detaliczne z siedmiom…
$416,731
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 460 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 460 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 4
Ten nowy projekt oferuje kolekcję 42 ekskluzywnych apartamentów w pięknej okolicy Pafos, stw…
$2,32M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 85 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 85 m²
Biuro to znajduje się na 2. piętrze Centrum Biznesu, które składa się z 5 pięter ze sklepami…
$342,227
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Nowoczesny, w pełni odnowiony 80 m2 dwukondygnacyjny gabinet do wynajęcia w centrum Pafos, b…
$420,157
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Yeroskipou, Cypr
Piętro 2
Ten nowoczesny rozwój mieszanych zastosowań łączy dwa podziemne sklepy detaliczne z siedmiom…
$319,684
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Budynek obok Kalypso - Sklep na NorthSide & Kalypso (klub) budynek - Sklep na South Side + P…
$1,88M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 1
Office Spaces - Praca w stylu W ramach tego wielofunkcyjnego kompleksu pomieszczenia biurowe…
$1,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский

Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
Realting.com
Udać się