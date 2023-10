Społeczność Mouttayakas, Cyprus

od €1,39M

Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi i magazynami. Rezydencja oferuje całodobową obsługę konsjerża i nadzór wideo, ogrody krajobrazowe, trzy odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, miejsce do grillowania i plac zabaw dla dzieci, restaurację, kawiarnia i butik, dwa korty tenisowe i jeden boisko do koszykówki, parking, centrum biznesowe. Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogowe Szafka kuchenna Klimatyzacja Parkiet w sypialniach "System „inteligentnego domu” Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dostęp do autostrady - 3 minuty Lotnisko w Larnace - 40 minut Lotnisko w Pafos - 45 minut Góry Troodos - 50 minut