  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Kompleks mieszkalny NAREA

Kompleks mieszkalny NAREA

Golem, Albania
od
$111,881
od
$2,709/m²
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33949
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Luksusowy projekt mieszkalny z hotelem w Qerret! Narea: Odkryj Klejnot Riwiery Adriatyckiej - Nowy Dom z panoramicznymi widokami wybrzeża Albanii! * * Wyobraź sobie życie, w którym luksus spotyka zapierające dech w piersiach, nowoczesną architekturę. Witamy w Narea, rewolucyjnym projekcie, który określa nową erę ekskluzywnego życia na Albańskim wybrzeżu. Znajdujemy się w samym sercu wschodzącej dzielnicy luksusowej, gdzie życie pulsuje z nowo zbudowaną mariną jachtową, elegancką promenadą, światowej klasy hotelami i najwyższej klasy usługami - wszystkie zaprojektowane dla najbardziej wymagających. * * Location That Will Enchant: * * Narea stoi zaledwie kilka kroków od plaży w lukratywnej lokalizacji, która staje się ikonowym symbolem Riwiery Adriatyckiej. Wyobraźcie sobie poranną kawę z widokiem na niekończące się morze i wieczorne spacery wzdłuż promenady, gdzie dźwięk fal łączy się z elegancką atmosferą. * * Architektura i komfort, który przekracza oczekiwania: * * Te trzy majestatyczne 16-piętrowe budynki są arcydziełem architektonicznym, które łączy elegancję mieszkalną z komfortem luksusowego hotelu. Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić doświadczenie życia komfortu i stylu. Narea to nie tylko rezydencja - to styl życia. * * Wyłączne usługi i udogodnienia: * * Jako rezydent Narea, będziesz miał dostęp do najwyższej klasy usług i udogodnień: * * * Prywatne baseny: * * Odśwież się w ekskluzywnych basenach, gdzie można cieszyć się słońcem i zrelaksować się w prywatności. * * * Usługi hotelowe: * * Doświadcz każdego dnia jak jesteś na wakacjach z pierwszej klasy usług hotelowych. * * * Szeroki zakres usług: * * Wszystko czego potrzebujesz jest na wyciągnięcie ręki - od butików po restauracje. * * * Parkowanie podziemne: * * Bezpieczny i wygodny parking dla Państwa maksymalnego komfortu. * * Investment in a Future That Ross with You: * * Narea oferuje nie tylko dom, ale także wyjątkową możliwość inwestycji w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc docelowych w regionie Morza Śródziemnego. * * Ceny za Twój Viewpoint Home: * * Oferujemy apartamenty z niezrównanymi widokami i komfortem. Im wyżej jesteś, tym bardziej ekskluzywny widok czeka na ciebie: * * * 1 do 8 piętra: * * Tylko 2300 EUR / m ² * * * 9 piętro: * * 2350 €/ m ² * * * 10 piętro: * * 2400 €/ m ² * * * 11 piętro: * * 2450 €/ m ² * * * 12 piętro: * * 2500 €/ m ² * * * 13 piętro: * * 2550 €/ m ² * * * 14. piętro: * * 2600 €/ m ² * * * 15 piętro: * * €2650 / m ² * * * 16 piętro: * * 2700 €/ m ² - rezerwacja apartamentu wynosi 1% wartości wybranej nieruchomości - raty: - 30% po podpisaniu umowy w notariuszu - co 5 kolejnych miesięcy 10% Pozwól się ponieść wizji luksusu i wyłączności, którą Narea przynosi. Twoje nowe życie na Albańskim wybrzeżu czeka! - Z przyjemnością udzielimy Państwu więcej informacji.

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$1,680
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Bashkia Durres, Albania
od
$208,942
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Kryevidh, Albania
od
$361,573
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Golem, Albania
od
$99,489
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 59–74 m²
10 obiekty nieruchomości 10
🌴 Palm Paradise Residence - Qerret, KavajëParadise Palm Residence to nowoczesny nadmorski kompleks mieszkalny położony w spokojnej nadmorskiej części Qerret, jednej z najbardziej wysuniętych miejsc na wybrzeżu Albanii Adriatyku. Projekt przeznaczony do łączenia współczesnej architektury, kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 68.0
98,642 – 114,249
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
134,837
Bliźniak
59.0
99,084
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
Agencja
DES Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Bashkia Durres, Albania
od
$208,942
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 70–294 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Turquoise Marina jest wyjątkowy nabrzeże mieszkalne i marina rozwoju, redefiniując luksusowe wybrzeże życia wzdłuż Adriatyku w Hamallaj, Durrës. Strategicznie położony na jednym z najbardziej nieskazitelnych i szybko rozwijających się wybrzeży Albanii projekt ten stanowi rzadką okazję do pos…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
208,474
Mieszkanie 2 pokoi
71.0
270,899
Willa
121.0 – 294.0
346,279 – 942,256
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Albania
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
24.10.2025
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
09.06.2025
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
10.05.2023
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
Wyświetlić wszystkie publikacje