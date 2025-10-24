Kompleks mieszkalny NAREA

Luksusowy projekt mieszkalny z hotelem w Qerret! Narea: Odkryj Klejnot Riwiery Adriatyckiej - Nowy Dom z panoramicznymi widokami wybrzeża Albanii! * * Wyobraź sobie życie, w którym luksus spotyka zapierające dech w piersiach, nowoczesną architekturę. Witamy w Narea, rewolucyjnym projekcie, który określa nową erę ekskluzywnego życia na Albańskim wybrzeżu. Znajdujemy się w samym sercu wschodzącej dzielnicy luksusowej, gdzie życie pulsuje z nowo zbudowaną mariną jachtową, elegancką promenadą, światowej klasy hotelami i najwyższej klasy usługami - wszystkie zaprojektowane dla najbardziej wymagających. * * Location That Will Enchant: * * Narea stoi zaledwie kilka kroków od plaży w lukratywnej lokalizacji, która staje się ikonowym symbolem Riwiery Adriatyckiej. Wyobraźcie sobie poranną kawę z widokiem na niekończące się morze i wieczorne spacery wzdłuż promenady, gdzie dźwięk fal łączy się z elegancką atmosferą. * * Architektura i komfort, który przekracza oczekiwania: * * Te trzy majestatyczne 16-piętrowe budynki są arcydziełem architektonicznym, które łączy elegancję mieszkalną z komfortem luksusowego hotelu. Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić doświadczenie życia komfortu i stylu. Narea to nie tylko rezydencja - to styl życia. * * Wyłączne usługi i udogodnienia: * * Jako rezydent Narea, będziesz miał dostęp do najwyższej klasy usług i udogodnień: * * * Prywatne baseny: * * Odśwież się w ekskluzywnych basenach, gdzie można cieszyć się słońcem i zrelaksować się w prywatności. * * * Usługi hotelowe: * * Doświadcz każdego dnia jak jesteś na wakacjach z pierwszej klasy usług hotelowych. * * * Szeroki zakres usług: * * Wszystko czego potrzebujesz jest na wyciągnięcie ręki - od butików po restauracje. * * * Parkowanie podziemne: * * Bezpieczny i wygodny parking dla Państwa maksymalnego komfortu. * * Investment in a Future That Ross with You: * * Narea oferuje nie tylko dom, ale także wyjątkową możliwość inwestycji w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc docelowych w regionie Morza Śródziemnego. * * Ceny za Twój Viewpoint Home: * * Oferujemy apartamenty z niezrównanymi widokami i komfortem. Im wyżej jesteś, tym bardziej ekskluzywny widok czeka na ciebie: * * * 1 do 8 piętra: * * Tylko 2300 EUR / m ² * * * 9 piętro: * * 2350 €/ m ² * * * 10 piętro: * * 2400 €/ m ² * * * 11 piętro: * * 2450 €/ m ² * * * 12 piętro: * * 2500 €/ m ² * * * 13 piętro: * * 2550 €/ m ² * * * 14. piętro: * * 2600 €/ m ² * * * 15 piętro: * * €2650 / m ² * * * 16 piętro: * * 2700 €/ m ² - rezerwacja apartamentu wynosi 1% wartości wybranej nieruchomości - raty: - 30% po podpisaniu umowy w notariuszu - co 5 kolejnych miesięcy 10% Pozwól się ponieść wizji luksusu i wyłączności, którą Narea przynosi. Twoje nowe życie na Albańskim wybrzeżu czeka! - Z przyjemnością udzielimy Państwu więcej informacji.