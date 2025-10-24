Kompleks mieszkalny NAREA

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Luksusowy projekt mieszkalny z hotelem w Qerret!
Narea: Odkryj Klejnot Riwiery Adriatyckiej - Nowy Dom z panoramicznymi widokami wybrzeża Albanii! * *
Wyobraź sobie życie, w którym luksus spotyka zapierające dech w piersiach, nowoczesną architekturę. Witamy w Narea, rewolucyjnym projekcie, który określa nową erę ekskluzywnego życia na Albańskim wybrzeżu. Znajdujemy się w samym sercu wschodzącej dzielnicy luksusowej, gdzie życie pulsuje z nowo zbudowaną mariną jachtową, elegancką promenadą, światowej klasy hotelami i najwyższej klasy usługami - wszystkie zaprojektowane dla najbardziej wymagających.
* * Location That Will Enchant: * * Narea stoi zaledwie kilka kroków od plaży w lukratywnej lokalizacji, która staje się ikonowym symbolem Riwiery Adriatyckiej. Wyobraźcie sobie poranną kawę z widokiem na niekończące się morze i wieczorne spacery wzdłuż promenady, gdzie dźwięk fal łączy się z elegancką atmosferą.
* * Architektura i komfort, który przekracza oczekiwania:
* * Te trzy majestatyczne 16-piętrowe budynki są arcydziełem architektonicznym, które łączy elegancję mieszkalną z komfortem luksusowego hotelu. Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić doświadczenie życia komfortu i stylu. Narea to nie tylko rezydencja - to styl życia.
* * Wyłączne usługi i udogodnienia:
* * Jako rezydent Narea, będziesz miał dostęp do najwyższej klasy usług i udogodnień:
* * * Prywatne baseny:
* * Odśwież się w ekskluzywnych basenach, gdzie można cieszyć się słońcem i zrelaksować się w prywatności.
* * * Usługi hotelowe:
* * Doświadcz każdego dnia jak jesteś na wakacjach z pierwszej klasy usług hotelowych.
* * * Szeroki zakres usług:
* * Wszystko czego potrzebujesz jest na wyciągnięcie ręki - od butików po restauracje. * * * Parkowanie podziemne: * * Bezpieczny i wygodny parking dla Państwa maksymalnego komfortu.
* * Investment in a Future That Ross with You: * * Narea oferuje nie tylko dom, ale także wyjątkową możliwość inwestycji w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc docelowych w regionie Morza Śródziemnego.
* * Ceny za Twój Viewpoint Home: * * Oferujemy apartamenty z niezrównanymi widokami i komfortem. Im wyżej jesteś, tym bardziej ekskluzywny widok czeka na ciebie:
* * * 1 do 8 piętra: * * Tylko 2300 EUR / m ²
* * * 9 piętro: * * 2350 €/ m ²
* * * 10 piętro: * * 2400 €/ m ²
* * * 11 piętro: * * 2450 €/ m ²
* * * 12 piętro: * * 2500 €/ m ²
* * * 13 piętro: * * 2550 €/ m ²
* * * 14. piętro: * * 2600 €/ m ²
* * * 15 piętro: * * €2650 / m ²
* * * 16 piętro: * * 2700 €/ m ²
- rezerwacja apartamentu wynosi 1% wartości wybranej nieruchomości
- raty:
- 30% po podpisaniu umowy w notariuszu
- co 5 kolejnych miesięcy 10%
Pozwól się ponieść wizji luksusu i wyłączności, którą Narea przynosi. Twoje nowe życie na Albańskim wybrzeżu czeka!
-
Z przyjemnością udzielimy Państwu więcej informacji.
