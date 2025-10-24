Kompleks mieszkalny Liam Residence

Projekt mieszkaniowy LIAM Residence - Golem Przedstawiamy niepowtarzalną okazję do wejścia w nowy projekt mieszkalny w cichej, ale szybko rozwijającej się części wybrzeża Albanii - Golema, zaledwie kilkaset metrów od morza. Projekt Liam Residence charakteryzuje nowoczesna architektura, wysokiej jakości konstrukcja i dogodna lokalizacja. Parametry podstawowe: Lokalizacja: Golem (dystrykt Durrës / Kavajë) Odległość od morza: około 400 m od plaży. Cena: od 1,100 €/ m ². Termin zakończenia budowy: projekt ma zostać ukończony w styczniu 2027 r. Typ budynku: 7 pięter + parking podziemny. możliwość płatności w ratach Dlaczego Liam Residence to świetny wybór: Nowoczesne standardy budowlane - budynek z windami, wysokiej jakości materiałami i designem. Dobra inwestycja - niska cena wejścia z potencjałem wzrostu wartości, biorąc pod uwagę rosnącą popularność obszaru Golem. Bliskość plaży - mieszkanie na plaży bez kompromisu, idealne na wypoczynek i długie życie. Elastyczne układy - wybór różnych typów apartamentów według wymagań klienta.