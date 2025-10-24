  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Liam Residence

Golem, Albania
Cena na żądanie
8
ID: 33950
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Projekt mieszkaniowy LIAM Residence - Golem Przedstawiamy niepowtarzalną okazję do wejścia w nowy projekt mieszkalny w cichej, ale szybko rozwijającej się części wybrzeża Albanii - Golema, zaledwie kilkaset metrów od morza. Projekt Liam Residence charakteryzuje nowoczesna architektura, wysokiej jakości konstrukcja i dogodna lokalizacja. Parametry podstawowe: Lokalizacja: Golem (dystrykt Durrës / Kavajë) Odległość od morza: około 400 m od plaży. Cena: od 1,100 €/ m ². Termin zakończenia budowy: projekt ma zostać ukończony w styczniu 2027 r. Typ budynku: 7 pięter + parking podziemny. możliwość płatności w ratach Dlaczego Liam Residence to świetny wybór: Nowoczesne standardy budowlane - budynek z windami, wysokiej jakości materiałami i designem. Dobra inwestycja - niska cena wejścia z potencjałem wzrostu wartości, biorąc pod uwagę rosnącą popularność obszaru Golem. Bliskość plaży - mieszkanie na plaży bez kompromisu, idealne na wypoczynek i długie życie. Elastyczne układy - wybór różnych typów apartamentów według wymagań klienta.

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
