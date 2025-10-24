Kompleks mieszkalny Liam Residence

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Projekt mieszkaniowy LIAM Residence - Golem
Przedstawiamy niepowtarzalną okazję do wejścia w nowy projekt mieszkalny w cichej, ale szybko rozwijającej się części wybrzeża Albanii - Golema, zaledwie kilkaset metrów od morza.
Projekt Liam Residence charakteryzuje nowoczesna architektura, wysokiej jakości konstrukcja i dogodna lokalizacja.
Parametry podstawowe:
Lokalizacja: Golem (dystrykt Durrës / Kavajë)
Odległość od morza: około 400 m od plaży.
Cena: od 1,100 €/ m ².
Termin zakończenia budowy: projekt ma zostać ukończony w styczniu 2027 r.
Typ budynku: 7 pięter + parking podziemny.
możliwość płatności w ratach
Dlaczego Liam Residence to świetny wybór:
Nowoczesne standardy budowlane - budynek z windami, wysokiej jakości materiałami i designem.
Dobra inwestycja - niska cena wejścia z potencjałem wzrostu wartości, biorąc pod uwagę rosnącą popularność obszaru Golem.
Bliskość plaży - mieszkanie na plaży bez kompromisu, idealne na wypoczynek i długie życie.
Elastyczne układy - wybór różnych typów apartamentów według wymagań klienta.
Lokalizacja na mapie
Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
