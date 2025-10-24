  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny PALM PARADISE RESIDENCE

Golem, Albania
$99,489
$1,658/m²
ID: 33358
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Przeniesienie
English English

🌴 Palm Paradise Residence - Qerret, Kavajë

Paradise Palm Residence to nowoczesny nadmorski kompleks mieszkalny położony w spokojnej nadmorskiej części Qerret, jednej z najbardziej wysuniętych miejsc na wybrzeżu Albanii Adriatyku. Projekt przeznaczony do łączenia współczesnej architektury, komfortu i naturalnego otoczenia oferuje idealne warunki do życia wakacyjnego, stałego zamieszkania lub inteligentnej inwestycji w nieruchomości.

Położony zaledwie 300 metrów od plaży, rezydencja zapewnia łatwy dostęp do morza, zachowując prywatność i spokój w dobrze zaplanowanej społeczności w otoczeniu zieleni i lasów sosnowych.

Rozwój obejmuje około 67 000 m ² i posiada wielofunkcyjną koncepcję obejmującą jednostki mieszkalne, pomieszczenia handlowe i obiekty rekreacyjne, tworząc w pełni zintegrowany styl życia.

✨ Główne cechy

  • Nowoczesny kompleks z 20 budynkami, w tym bloki mieszkalne i apartament hotel

  • Ponad 1000 apartamentów z elastycznymi układami (1 + 1, 2 + 1, duplex)

  • Rozmiary apartamentów od ok. 46,5 m ² do 91 m ²

  • Dwa poziomy parkingu podziemnego o dużej pojemności

  • Basen, centrum fitness i terenów zielonych

  • Place zabaw dla dzieci i obszary rekreacyjne

  • Usługi na miejscu, w tym restauracje, bary, supermarkety i sklepy

  • 24 / 7 bezpieczeństwo i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

  • Stacje ładowania samochodów elektrycznych i nowoczesna infrastruktura

📍 Zalety lokalizacji

  • Spokojne środowisko przybrzeżne w pobliżu lasów sosnowych

  • Blisko Durrës (~ 17 km) i Kavajë (~ 8 km)

  • Około 40 minut od międzynarodowego lotniska Tirana

  • Doskonały wybór na życie, wakacje lub wynajem inwestycji

🌊 Koncepcja stylu życia

Paradise Palm Rezydencja oferuje zrównoważony styl życia, gdzie przybrzeżny relaks spełnia nowoczesny komfort miejski. Z rozległych terenów zielonych, obiektów rekreacyjnych i zintegrowanych usług, projekt tworzy resort-styl społeczności idealny dla rodzin, inwestorów i międzynarodowych nabywców poszukujących jakości życia nad morzem.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 68.0 – 72.0
Cena za m², USD 1,596 – 1,611
Cena mieszkania, USD 109,556 – 114,886
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 85.0
Cena za m², USD 1,595
Cena mieszkania, USD 135,613

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
