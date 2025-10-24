Kompleks mieszkalny PALM PARADISE RESIDENCE

🌴 Palm Paradise Residence - Qerret, Kavajë

Paradise Palm Residence to nowoczesny nadmorski kompleks mieszkalny położony w spokojnej nadmorskiej części Qerret, jednej z najbardziej wysuniętych miejsc na wybrzeżu Albanii Adriatyku. Projekt przeznaczony do łączenia współczesnej architektury, komfortu i naturalnego otoczenia oferuje idealne warunki do życia wakacyjnego, stałego zamieszkania lub inteligentnej inwestycji w nieruchomości.

Położony zaledwie 300 metrów od plaży, rezydencja zapewnia łatwy dostęp do morza, zachowując prywatność i spokój w dobrze zaplanowanej społeczności w otoczeniu zieleni i lasów sosnowych.

Rozwój obejmuje około 67 000 m ² i posiada wielofunkcyjną koncepcję obejmującą jednostki mieszkalne, pomieszczenia handlowe i obiekty rekreacyjne, tworząc w pełni zintegrowany styl życia.

✨ Główne cechy

Nowoczesny kompleks z 20 budynkami, w tym bloki mieszkalne i apartament hotel

Ponad 1000 apartamentów z elastycznymi układami (1 + 1, 2 + 1, duplex)

Rozmiary apartamentów od ok. 46,5 m ² do 91 m ²

Dwa poziomy parkingu podziemnego o dużej pojemności

Basen, centrum fitness i terenów zielonych

Place zabaw dla dzieci i obszary rekreacyjne

Usługi na miejscu, w tym restauracje, bary, supermarkety i sklepy

24 / 7 bezpieczeństwo i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Stacje ładowania samochodów elektrycznych i nowoczesna infrastruktura

📍 Zalety lokalizacji

Spokojne środowisko przybrzeżne w pobliżu lasów sosnowych

Blisko Durrës (~ 17 km) i Kavajë (~ 8 km)

Około 40 minut od międzynarodowego lotniska Tirana

Doskonały wybór na życie, wakacje lub wynajem inwestycji

🌊 Koncepcja stylu życia

Paradise Palm Rezydencja oferuje zrównoważony styl życia, gdzie przybrzeżny relaks spełnia nowoczesny komfort miejski. Z rozległych terenów zielonych, obiektów rekreacyjnych i zintegrowanych usług, projekt tworzy resort-styl społeczności idealny dla rodzin, inwestorów i międzynarodowych nabywców poszukujących jakości życia nad morzem.