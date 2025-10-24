  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Kompleks mieszkalny VM Hills Residence

Kompleks mieszkalny VM Hills Residence

Golem, Albania
od
$73,072
od
$1,413/m²
;
17
Zostawić wniosek
ID: 33935
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Rezerwacja apartamentu tylko 500 €w nowym projekcie wyłącznie z nami! Oferujemy Państwu wyjątkowy projekt mieszkalny VM Hills Residence w Golem - Albania, położony na wzgórzu z otwartym widokiem na morze, zaledwie 10 minut spacerem od plaży. Lokalizacja oferuje idealne połączenie spokojnego środowiska i pełne udogodnienia obywatelskie w bezpośrednim sąsiedztwie - restauracje, kawiarnie, sklepy i usługi. Apartamenty z możliwością spłaty raty! Agencja nieruchomości jestem Albania oferuje ten projekt wyłącznie. Projekt został zaprojektowany z naciskiem na nowoczesną architekturę, powietrze i mnóstwo naturalnego światła. Każdy apartament posiada balkon lub werandę, z większością jednostek oferujących piękne widoki na morze i otaczającej zieleni. Menu zawiera: - badania - 1 + 1 apartamenty - 2 + 1 apartamenty - ekskluzywne penthouses Apartamenty zostaną przekazane w standardowym stanie, gotowy do umeblowania zgodnie z życzeniami - idealny jako dom wypoczynkowy rodziny lub jako długoterminowa inwestycja. Mieszkańcy będą mieli dostęp do: - odkryty basen z podgrzewaną częścią - centrum fitness - wspólny pokój - podziemny garaż - lochy w piwnicy - odnowione obszary wspólne Szacowany termin zakończenia robót: koniec 2027 r. Lista cen: Apartamenty: €1200 / m ² Miejsce parkingowe: 12,000 EUR Loch w piwnicy: 8000 EUR Rezerwacja jest obecnie możliwa za jedyne 500 €. Plan płatności: 20% po podpisaniu umowy z notariuszem 20% w ciągu 5 miesięcy od pierwszej raty 20% w ciągu 5 miesięcy od drugiej raty 20% w ciągu 5 miesięcy od trzeciej raty 20% po przekazaniu mieszkania Projekt jest realizowany przez sprawdzonego dewelopera z powodzeniem ukończonych projektów w Golem - VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence i Liam Residence. Oferta ta jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem agencji nieruchomości jestem Albania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon.

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Bashkia Durres, Albania
od
$208,942
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albania
od
$272,351
VAT
Apartamentowiec Hestia
Golem, Albania
od
$48,945
Rezydencja Vizion 2
Golem, Albania
od
$52,441
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albania
od
$99,489
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
od
$354,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 91–237 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vlora Marina jest ikoną rozwoju nabrzeża redefiniując luksusowe nieruchomości na Riwierze Albańskiej. Położony wzdłuż najbardziej prestiżowego nabrzeża Vlora, projekt ten oferuje rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani - gdzie wyrafinowane życ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
91.0 – 165.0
394,570 – 942,256
Mieszkanie 3 pokoi
237.0
1,16M
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Orikum, Albania
Cena na żądanie
Pran diellit
Agencja
Lux-Albania Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
182,857 – 466,593
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
318,011
Bliźniak
91.0
377,374
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Albania
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
24.10.2025
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
09.06.2025
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
10.05.2023
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
Wyświetlić wszystkie publikacje