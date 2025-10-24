Kompleks mieszkalny VM Hills Residence

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Rezerwacja apartamentu tylko 500 €w nowym projekcie wyłącznie z nami!
Oferujemy Państwu wyjątkowy projekt mieszkalny VM Hills Residence w Golem - Albania, położony na wzgórzu z otwartym widokiem na morze, zaledwie 10 minut spacerem od plaży. Lokalizacja oferuje idealne połączenie spokojnego środowiska i pełne udogodnienia obywatelskie w bezpośrednim sąsiedztwie - restauracje, kawiarnie, sklepy i usługi. Apartamenty z możliwością spłaty raty!
Agencja nieruchomości jestem Albania oferuje ten projekt wyłącznie.
Projekt został zaprojektowany z naciskiem na nowoczesną architekturę, powietrze i mnóstwo naturalnego światła. Każdy apartament posiada balkon lub werandę, z większością jednostek oferujących piękne widoki na morze i otaczającej zieleni.
Menu zawiera:
- badania
- 1 + 1 apartamenty
- 2 + 1 apartamenty
- ekskluzywne penthouses
Apartamenty zostaną przekazane w standardowym stanie, gotowy do umeblowania zgodnie z życzeniami - idealny jako dom wypoczynkowy rodziny lub jako długoterminowa inwestycja.
Mieszkańcy będą mieli dostęp do:
- odkryty basen z podgrzewaną częścią
- centrum fitness
- wspólny pokój
- podziemny garaż
- lochy w piwnicy
- odnowione obszary wspólne
Szacowany termin zakończenia robót: koniec 2027 r.
Lista cen:
Apartamenty: €1200 / m ²
Miejsce parkingowe: 12,000 EUR
Loch w piwnicy: 8000 EUR
Rezerwacja jest obecnie możliwa za jedyne 500 €.
Plan płatności:
20% po podpisaniu umowy z notariuszem
20% w ciągu 5 miesięcy od pierwszej raty
20% w ciągu 5 miesięcy od drugiej raty
20% w ciągu 5 miesięcy od trzeciej raty
20% po przekazaniu mieszkania
Projekt jest realizowany przez sprawdzonego dewelopera z powodzeniem ukończonych projektów w Golem - VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence i Liam Residence.
Oferta ta jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem agencji nieruchomości jestem Albania.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon.
Lokalizacja na mapie
Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.