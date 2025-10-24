Kompleks mieszkalny VM Hills Residence

Rezerwacja apartamentu tylko 500 €w nowym projekcie wyłącznie z nami! Oferujemy Państwu wyjątkowy projekt mieszkalny VM Hills Residence w Golem - Albania, położony na wzgórzu z otwartym widokiem na morze, zaledwie 10 minut spacerem od plaży. Lokalizacja oferuje idealne połączenie spokojnego środowiska i pełne udogodnienia obywatelskie w bezpośrednim sąsiedztwie - restauracje, kawiarnie, sklepy i usługi. Apartamenty z możliwością spłaty raty! Agencja nieruchomości jestem Albania oferuje ten projekt wyłącznie. Projekt został zaprojektowany z naciskiem na nowoczesną architekturę, powietrze i mnóstwo naturalnego światła. Każdy apartament posiada balkon lub werandę, z większością jednostek oferujących piękne widoki na morze i otaczającej zieleni. Menu zawiera: - badania - 1 + 1 apartamenty - 2 + 1 apartamenty - ekskluzywne penthouses Apartamenty zostaną przekazane w standardowym stanie, gotowy do umeblowania zgodnie z życzeniami - idealny jako dom wypoczynkowy rodziny lub jako długoterminowa inwestycja. Mieszkańcy będą mieli dostęp do: - odkryty basen z podgrzewaną częścią - centrum fitness - wspólny pokój - podziemny garaż - lochy w piwnicy - odnowione obszary wspólne Szacowany termin zakończenia robót: koniec 2027 r. Lista cen: Apartamenty: €1200 / m ² Miejsce parkingowe: 12,000 EUR Loch w piwnicy: 8000 EUR Rezerwacja jest obecnie możliwa za jedyne 500 €. Plan płatności: 20% po podpisaniu umowy z notariuszem 20% w ciągu 5 miesięcy od pierwszej raty 20% w ciągu 5 miesięcy od drugiej raty 20% w ciągu 5 miesięcy od trzeciej raty 20% po przekazaniu mieszkania Projekt jest realizowany przez sprawdzonego dewelopera z powodzeniem ukończonych projektów w Golem - VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence i Liam Residence. Oferta ta jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem agencji nieruchomości jestem Albania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon.