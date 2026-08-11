Residence permit for entrepreneurs

Visa free entry
Austria, Azerbaijan, Antigua and Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Bulgaria, Hungary, Haiti, Germany, Grenada, Greece, Denmark, Dominica, Israel, Spain, Italy, Kazakhstan, Cyprus, Colombia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Moldova, Netherlands, Niue, Norway, Panama, Poland, Portugal, Romania, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, Finland, Croatia, Czech Republic, Switzerland, Sweden, Ecuador, Estonia, France