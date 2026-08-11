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Residence permit for entrepreneurs

Georgia Georgia
Process duration: from 1 months
Costs: from
$2,000
;
Residence permit for entrepreneurs
Residence permit
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About the Immigration Program

The holder of a residence permit receives the following benefits:

  • You can apply for a Schengen visa, a visa to England or the USA at embassies located in Georgia
  • The presence of RP significantly increases your chances of obtaining a consumer loan
  • If you have RP, you can take out health insurance
  • Only if there is temporary residence permit for a certain period of time can you apply for Georgian citizenship ( in the general order )
Advantages
Process duration
Process duration
from 1 months
Costs
Costs
from
$2,000
Visa free entry
Visa free entry
Duration
Duration
12 months
Visa free entry
Austria, Azerbaijan, Antigua and Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Bulgaria, Hungary, Haiti, Germany, Grenada, Greece, Denmark, Dominica, Israel, Spain, Italy, Kazakhstan, Cyprus, Colombia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Moldova, Netherlands, Niue, Norway, Panama, Poland, Portugal, Romania, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, Finland, Croatia, Czech Republic, Switzerland, Sweden, Ecuador, Estonia, France
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Residence permit for entrepreneurs
Georgia Georgia
from
$2,000
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