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Dúplex con piscina en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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INEST HOMES
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Dúplex 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Dúplex 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *A 150 MTS DEL MAR *VISTA COMPLETA AL MAR Dúplex de 4+1 250 m2 9 y 1…
$172,421
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