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Dúplex en la montaña en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
17
Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 8
Apartamentos en un Proyecto Bien Desarrollado en el Centro de Altıntaş Altıntaş, un distrito…
$331,098
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Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/8
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con servicios sociales en un complejo cerrado en Gedik, Se…
$167,420
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Chic en venta en un complejo social con servicios en Alanya Oba Los apartament…
$295,878
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Dúplex 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 5
Nuevo Apartamentos en Venta a Poca Distancia a Pie de Todas las Comodidades Sociales en Mezi…
$522,138
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 2
Apartamento Dúplex de 2 Habitaciones en Venta en un Prestigioso Complejo en Kundu, Antalya E…
$133,572
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Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$342,553
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con ricas instalaciones sociales cerca del mar en Antalya Kundu El proyecto est…
$380,899
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Apartamentos con Vista a la Ciudad y al Mar en Alanya, Antalya dentro del Complejo La región…
$551,007
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Dúplex 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 110 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas a la montaña en un proyecto en Kemer Antalya El proyecto de apartame…
$322,334
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Dúplex 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 9/10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$392,132
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Dúplex 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 11/12
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar y al Parque en Lara Antalya Este elegante apartamento s…
$737,805
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Dúplex 5 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 3
Apartamentos en un complejo con piscina en una ubicación céntrica en Belek Belek, uno de los…
$294,851
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Dúplex 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/3
Amplio apartamento dúplex de 3 dormitorios en un complejo en Evrenseki, Manavgat Evrenseki e…
$146,637
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Dúplex 3 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 3
Apartamentos en un complejo con piscina en una ubicación céntrica en Belek Belek, uno de los…
$265,342
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en Alanya Alanya es una región desarrollada en…
$608,515
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Dúplex 5 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 2/2
Apartamento Amueblado Cerca del Golf en Antalya Belek El apartamento está situado en el cent…
$219,846
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
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