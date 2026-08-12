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Dúplex del mar en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
17
Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Área 230 m²
Número de plantas 3
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Apartamentos con vistas al mar en venta en un complejo socialmente activo en Alanya Los apar…
$618,605
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
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Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
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$342,553
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
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Número de plantas 15
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 7
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$380,899
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 4/5
Apartamento dúplex amueblado listo para entrar a vivir con vistas al mar en Antalya El apart…
$244,780
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Apartamentos con Vista a la Ciudad y al Mar en Alanya, Antalya dentro del Complejo La región…
$551,007
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos Bektaş en Alanya con Sistema de Domótica y Vistas al Mar El distrito Bektaş de …
$524,125
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 313 m²
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$765,892
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 6
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$958,835
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Dúplex 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 11/12
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar y al Parque en Lara Antalya Este elegante apartamento s…
$737,805
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 13
Nuevos apartamentos en venta en valiosa ubicación en Mersin Mezitli Nuevos apartamentos en …
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Dúplex 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 15
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$293,091
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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$807,555
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y a Kaleiçi en Muratpaşa Antalya Muratpaşa es uno de los dist…
$301,357
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Dúplex 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Inversión en un Proyecto con Amplias Instalaciones en Mersin Mersin, la perla…
$176,042
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 4/4
Apartamentos elegantes cerca de las comodidades en Alanya Payallar Alanya Payallar es uno d…
$148,007
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Dúplex 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Dúplex 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *A 150 MTS DEL MAR *VISTA COMPLETA AL MAR Dúplex de 4+1 250 m2 9 y 1…
$172,421
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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